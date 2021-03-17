 

Украина пригласит Японию присоединиться к Крымской платформе

17.03.2021, 0:54, Новости дня
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Украина планирует пригласить Японию для участия в Крымской платформе. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

По информации ведомства, министр обороны Украины Андрей Таран находится с официальным визитом в Японии. Это первый в истории двусторонних отношений приезд украинского министра в Японию.

Таран заявил, что этот визит придаст новый импульс развитию двустороннего украинско-японского оборонного сотрудничества.

“Мы заинтересованы в сотрудничестве с Японией – членом ООН, G7, партнером НАТО и США по разным важными направлениями. Рассчитываем, что взаимодействие Украины и Японии с Альянсом, США и партнерами в ЕС и ООН может создать существенные условия для противодействия многим современным вызовам и угрозам”, – отметил он.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

Украина, в частности, уже пригласила присоединиться к Крымской платформе Турцию, Кувейт и США. Ряд стран уже подтвердили свое участие, в том числе Великобритания, Эстония, Франция и Словакия.

Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 марта одобрил проект стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Россией Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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