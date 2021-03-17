Степанов прокомментировал приостановку использования вакцины AstraZeneca в европейских странах

Выводы о наличии связи между вакцинацией против коронавирусной инфекции препаратом от AstraZeneca и образованием тромбов у пациентов можно будет делать после завершения исследований, которые проводят Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам.

Такое мнение министр здравоохранения Украины Максим Степанов высказал в эфире канала “Украина 24”.

“На сегодняшний день ни в одной стране мира не установлено и нет ни одного подтверждения в отношении связи между вакцинацией и тромбозом. Есть соответствующие исследования, которые в том числе проводят европейский регулятор, отвечающий за фармаконадзор, и ВОЗ. Никакого подтверждения пока нет. В целом на 17 млн вакцинированных человек было выявлено 37 тромбозов, то есть один тромбоз на 460–470 тыс. населения. Если сравнить то, что происходит в обычной жизни, то мы понимаем, что могут быть люди, у которых может быть тромбоз вне зависимости от вакцинации. Я считаю, что нам надо дождаться медицинских исследований и делать выводы”, – сказал он.

Украина использует изготовленную в Индии по лицензионному соглашению вакцину разработки AstraZeneca под названием Covishield.

Степанов отметил, что в стране с начала вакцинации привили более 62 тыс. человек. По данным министра, 0,5% из них сообщили о побочных эффектах, но ни у одного не образовались тромбы.

“Никаких тромбозов у нас зафиксировано не было. В отношении ведущих стран мира – например, британский регулятор, который является наиболее жестким регулятором в мире, уже четко заявил, что они не собираются приостанавливать вакцинацию AstraZeneca, что нет никакого у них подтверждения связи между вакцинацией и тромбозами. Так же заявила и Канада. Думаю, что то же самое заявят и европейские страны в ближайшее время. Если говорить о пользе и риске, то польза вакцинации намного превышает любые реакции и побочные эффекты”, – добавил министр.

Более 10 стран в последние дни заявили о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В частности, в Дании появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Во Всемирной организации здравоохранения и Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) сообщили, что связь между вакцинацией AstraZeneca и случаями тромбоза не подтверждена, а преимуществ вакцины больше, чем рисков. Разработчик заявил, что его исследования не выявили доказательств повышенного риска тромбоза среди вакцинированных.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

EMA 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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