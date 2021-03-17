 

Заочно арестованный в РФ банкир получил политическое убежище на Украине

17.03.2021, 0:28, Новости дня
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Глава банка «БФГ-кредит» Юрий Глоцер, заочно арестованный в России, получил политическое убежище на Украине. Он исключен из разыскного списка Интерпола, сообщил источник в правоохранительных органах.

Глоцер «подал иск против российского следователя, которая ведет уголовное дело о растрате». Он намерен «оспаривать обстоятельства уголовного преследования на территории РФ в украинском суде», сообщил источник ТАСС.

Владельцы и руководители банка Глоцер и Евгений Мафцир были объявлены в международный розыск. Экс-председатель правления банка Павел Дойнов задержан и находится в Чехии, решается вопрос о его экстрадиции. Обвинения в растрате предъявлены ряду сотрудников банка. 

По версии следствия, в 2014–2016 годах бывшие руководители банка выдали зарубежным организациям заведомо невозвратные кредиты как минимум на 12,9 млрд рублей, на эти деньги приобреталась недвижимость, также средства использовались для частичного рефинансирования кредитов. Общая сумма ущерба может достигать 30 млрд рублей. В 2016 году ЦБ отозвал лицензию у «БФГ-кредит».



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