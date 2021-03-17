 

Израильские ВВС нанесли удар по Сирии

17.03.2021, 0:28, Новости дня
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Сирийские средства ПВО отражают атаку ВВС Израиля, сообщают информационные агентства.

Как информирует SANA, Израиль совершил «агрессивное нападение» на объекты к югу от Дамаска. Средствами ПВО Сирии уничтожены несколько ракет, передает ТАСС.

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля.



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