Иран начал обогащать уран с использованием усовершенствованных центрифуг
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На иранском заводе в Натанзе проводится обогащение урана при помощи улучшенных центрифуг IR-4, сообщается в докладе МАГАТЭ.
В понедельник МАГАТЭ «подтвердило, что Иран начал подачу природного UF6 в каскад из 174 центрифуг IR4». Иран собирается установить на заводе и второй каскад, передает ТАСС.
Напомним, СМИ сообщали, что Тегеран отказался от предложения США и ЕС о прямых переговорах по ядерной сделке. Иран хочет получить гарантии снятия Вашингтоном санкций после предполагаемой встречи.
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