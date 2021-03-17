Иран начал обогащать уран с использованием усовершенствованных центрифуг

На иранском заводе в Натанзе проводится обогащение урана при помощи улучшенных центрифуг IR-4, сообщается в докладе МАГАТЭ.

В понедельник МАГАТЭ «подтвердило, что Иран начал подачу природного UF6 в каскад из 174 центрифуг IR4». Иран собирается установить на заводе и второй каскад, передает ТАСС.

Напомним, СМИ сообщали, что Тегеран отказался от предложения США и ЕС о прямых переговорах по ядерной сделке. Иран хочет получить гарантии снятия Вашингтоном санкций после предполагаемой встречи.