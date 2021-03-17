 

Иран начал обогащать уран с использованием усовершенствованных центрифуг

17.03.2021, 0:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На иранском заводе в Натанзе проводится обогащение урана при помощи улучшенных центрифуг IR-4, сообщается в докладе МАГАТЭ.

В понедельник МАГАТЭ «подтвердило, что Иран начал подачу природного UF6 в каскад из 174 центрифуг IR4». Иран собирается установить на заводе и второй каскад, передает ТАСС.

Напомним, СМИ сообщали, что Тегеран отказался от предложения США и ЕС о прямых переговорах по ядерной сделке. Иран хочет получить гарантии снятия Вашингтоном санкций после предполагаемой встречи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Корабли Черноморского флота провели учебные стрельбы

06.03 / Кравчук: Мы не просим Россию решать конфликт, помогать нам, нет такого обращения, и никогда не будет

17.01 / Самолет, на котором летит Навальный, не приземлился в назначенное время. Его посадку перенесли в Шереметьево

29.09 / “Никогда снова”. Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра

25.10 / Религиовед назвал связанные с преподаванием теологии сложности

14.11 / В Бундестаге раскритиковали Берлин за нападки на Россию

01.10 / Лукашенко рассказал о взаимовыгодных путях взаимодействия с Россией

09.07 / Facebook заблокировал аккаунты, связанные с Роджером Стоуном, Украиной и президентом Бразилии

05.10 / Google выплатит 1 млрд долларов авторам новостного контента

29.07 / Из автомобиля убитого в Ингушетии росгвардейца похитили оружие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска