Ракетные удары России в Сирии нарушают соглашение о прекращении огня с Турцией

MENEKSE TOKYAY March 16, 2021

Уничтоженный бензовоз, взорвавшийся рядом с турецким военным конвоем возле контролируемого повстанцами города Идлиб на северо-западе Сирии, 15 марта 2021 года (AFP)

Российская атака с базы Квейрис в контролируемом режимом Алеппо была направлена ​​на нефтеперерабатывающие установки на северо-западе Сирии находящиеся под контролем Турции.

Анкара незамедлительно направила в РФ предупреждение о прекращении огня и приведении в боевую готовность своих войск в регионе.

ANKARA: По мнению экспертов, российские ракетные удары по северной Сирии, нанесенные в понедельник в нарушение соглашения о прекращения огня подписанное с Турцией в марте 2020 года, могут иметь широкие последствия.

Российская атака с базы Квейрис, расположенной в контролируемом режимом Алеппо, была направлена ​​на нефтеперерабатывающие установки на северо-западе Сирии, находящиеся под контролем Турции. Это была уже вторая подобная атака за последние девять дней.

В то время как Сирия отмечает десятую годовщину начала гражданской войны, этот регион считается жизненно важным для обеспечения домашних хозяйств, фермеров, пекарен и других предприятий нефтепродуктами.

Здешние нефтеперерабатывающие установки перерабатывают около 40 процентов сырой нефти, поступающей из региона, контролируемого сирийскими курдскими силами YPG, продукты переработки в основном используются для генераторов, отопления или автотранспорта.

Анкара немедленно направила Российской Федерации требование о прекращении огня и привела в состояние боевой готовности свои войска в регионе.

Некоторые эксперты считают, что РФ стремится укрепить свои геополитические интересы в регионе, одновременно предостерегая Анкару от любого потенциального сближения с США.

Однако эти атаки могут подтолкнуть Анкару к поиску союзников для противостояния с Россией.

«Администрация Байдена должна сдержать свои обещания и начать работать с нами, чтобы положить конец трагедии в Сирии и защитить демократию», – заявил вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эмре Эрсен, эксперт по турецко-российским отношениям в университете Мармара в Стамбуле, сказал, что последний инцидент еще раз демонстрирует хрупкость геополитического баланса в Сирии, поскольку он произошел всего через несколько дней после встречи, состоявшейся между министрами иностранных дел Турции, РФ и Катара относительно разрешения сирийского кризиса.

11 марта три страны начали новый процесс трехсторонних консультаций, чтобы способствовать прочному политическому урегулированию в Сирии.

«Это также напомнило всем, что, несмотря на развитие особых отношений между Анкарой и Москвой в последние несколько лет, их разногласия в отношении решения региональных конфликтов могут легко спровоцировать новый кризис в двусторонних отношениях», – сказал Эрсен.

По словам Эрсена, такая напряженность может также повлиять на исход переговоров о закупке российских самолетов Су-35, хотя Турция, в своих отношениях с Россией, до сих пор пыталась разделить эти вопросы.

«Две страны по-прежнему нуждаются друг в друге для реализации своих целей в Сирии. Вот почему так называемый турецко-российский «брак по расчету» в Сирии будет сохраняться, по крайней мере, в краткосрочной перспективе », – сказал он.

Наввар Сабан из базирующегося в Стамбуле Центра стратегических исследований Омрана сказал, что у РФ и Турции все еще есть совместные фронты в Идлибе, Щит Евфрата и на востоке Сирии, и у каждого фронта есть свои особенности и цели.

Он считает, что последняя российская атака, нацеленная на эти нефтеперерабатывающие установки, была проведена для того чтобы проверить, насколько турецкая сторона хочет продвинуться вперед,.

«Это прямое сообщение, чтобы показать, на что они могут нацелиться, и понять реакцию Турции», – сказал он.

«Это хрупкое соглашение по разным направлениям. На данный момент у россиян есть преимущество, и Турции, чтобы сохранить баланс сил, необходимо послать прямой и четкий сигнал», – добавил он.

«Россия хочет, чтобы Турция обеспечила безопасность автомагистрали М4 и ликвидировала экстремистские группировки в этом районе. На востоке [Сирии] РФ хочет добиться заключения соглашения о прекращении огня, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение Турции в этом районе», – сказал Сабан.

Однако среди экспертов существуют разногласия по поводу того, насколько далеко может зайти Дамаск в своих военных действиях против Турции независимо от России.

Антон Мардасов, иногородний научный сотрудник сирийской программы Института Ближнего Востока, не считает, что новый ракетный удар связан с каким-либо предупреждением с российской стороны.

«Последние несколько ракетных ударов были независимой инициативой Дамаска», – сказал он. «Сторонние наблюдатели сильно преувеличивают влияние РФ на сирийскую армию», – добавил Мардасов.

По словам Мардасова, Москва не заинтересована в новом скандале вокруг Сирии.

«Для Москвы главное – снять экономическое бремя, поэтому она предпочитает действовать тихо», – сказал он. «Дамаск заинтересован в пиаре перед выборами и пытается новым скандалом втянуть Россию в реконструкцию страны.

«Россия заинтересована в том, чтобы постоянно проверять позицию Турции на прочность, но не в этот период времени».