 

В Магадане сожгут более 300 свиней

17.03.2021, 0:10, Разное
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…из-за вспышки африканской чумы.

В Магадане произошла вспышка африканской чумы у свиней. Теперь 310 особей убьют, чтобы остановить распространение заболевания, передает MagadanMedia со ссылкой на и.о. руководителя департамента ветеринарии Магаданской области Андрея Лебедева.

По его словам, африканская чума представляет особую опасность, но только для свиней. Зона угрозы составляет 10 км радиуса от очага заболевания, в радиусе еще 100 км находится зона наблюдения.

«В очаге и угрожаемой зоне будет произведено отчуждение всех восприимчивых животных и их убой бескровным методом, который исключает попадание возбудителя во внешнюю среду», — сказал Лебедев. Он уточнил, что трупы свиней сожгут, а фермерам, которые понесут убытки, выплатят компенсацию.

«Настоятельно рекомендую владельцам животных соблюдать требования ветеринарных правил по профилактике африканской чумы, исключить любое передвижение живых животных и продукции», — добавил Лебедев.

Накануне министерство сельского хозяйства Магаданской области сообищло о выявлении африканской чумы у свиней в личном подсобном хозяйстве Магадана. Уточняется, что животные, которые там находились, не предназначались для продажи.

В начале марта заболевание обнаружили в столице Забайкалья Чите. Правительство края сообщило, что «из-за высокой скорости распространения вируса необходимо ликвидировать всех свиней на территории города Читы и Читинского района».

Источник: Новая газета



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