“Нет никаких религиозных оснований, чтобы отказываться от вакцинации”. Глава УГКЦ Святослав сделал прививку от COVID-19

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав 16 марта вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил информационный ресурс Украинской греко-католической церкви.

“Очевидно, что эта болезнь еще полностью не изучена. Вакцины также проходят определенный этап своего исследования. Однако могу утверждать, что нет никаких религиозных оснований, чтобы отказываться от вакцинации. Отказ от вакцинации по религиозным мотивам скрывает в себе что-то другое”, – заявил Святослав.

Он подчеркнул, что вакцинация должна быть добровольной, доступной и безопасной. Каждый человек должен иметь право выбора, вакцинироваться или нет, считает Святослав.

По его словам, украинцы часто испытывают недоверие ко всем и всему.

“Доверие к медикам следует поставить на первое место, в частности в условиях пандемии. Вопросы производства безопасной вакцины в центре внимания мирового сообщества. Все вакцины на этапе экстренного использования. Мы еще многого не знаем о самом вирусе и о вакцине. Однако это не должно быть причиной, чтобы попадать в какие-то иррациональные страхи… Наша церковь изначально приняла решение быть безопасным пространством для жизни и здоровья мирян”, – отметил глава УГКЦ.

Руководитель отдела по вопросам религий, обеспечения права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания секретариата Кабинета Министров Украины Андрей Юраш на своей странице сообщил, что он и другие работники его отдела вакцинировались от COVID-19.

По его словам, прививки также получили следующие религиозные деятели:

архимандрит, насельник Михайловского Златоверхого монастыря Православной церкви Украины Лаврентий (Живчик);

главный раввин Киева Ионафан Бениамин Маркович;

представители Федерации еврейских общин в столице Украины Леонид Барац и Борис Стругацких.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=456870755530581&id=100036229807988

Министерство здравоохранения Украины вело онлайн-трансляцию вакцинации религиозных лидеров Украины.

https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/145899567332495/

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. В стране зарегистрировали три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech, но пока вакцинируют только препаратом Covishield (вакцина Oxford/AstraZeneca, которую производят по лицензии в Индии, 500 тыс. доз этой вакцины доставили в прошлом месяце).

С начала кампании по вакцинации по состоянию на 16 марта привито более 62 тыс. украинцев, за последние сутки – почти 9 тыс.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что часть вакцин выбрасывают – раскрытый флакон можно хранить не более шести часов и, если за это время не успели использовать все 10 доз, оставшиеся утилизируют. Министр внес изменения в план вакцинации, чтобы дозы из открытых флаконов, от которых отказались медики, могли использовать для прививок публичным лицам и популяризации вакцинации. По состоянию на 9 марта утилизировали 97 доз вакцины.

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