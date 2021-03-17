51,5% украинцев не намерены вакцинироваться от COVID-19 – опрос

51,5% украинцев не намерены делать прививки против коронавируса, 45,2% из них считают недостаточно эффективным или безопасным препарат, который используют для вакцинации в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 5–9 марта 2021 года Центром Разумкова.

Респондентов спросили, планируют ли они сделать прививку от COVID-19.

51,5% ответили, что не планируют этого делать, 16,1% – планируют, но позже, 12,3% – планируют вакцинироваться в ближайшее время (или уже получили прививку), 10,2% сделают прививку, когда будет такое требование (для поездок за границу), затруднились ответить 9,9% опрошенных.

Социологи отметили, что чем старше респонденты, тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки против коронавируса.

Среди тех, кто планирует вакцинироваться, 52% опрошенных готовы сделать прививку только при условии, что она будет бесплатной.

Среди тех кто не намерен вакцинироваться, 45,2% считают, что препарат, которым прививают украинцев, недостаточно эффективный и безопасный, 27% опрошенных считают, что риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 10,4% ответили, что уже переболели COVID-19.

Опрос проводился методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 человек в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 16 марта в Украине вакцинировали более 62 тыс. человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

—