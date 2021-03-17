 

Лукашенко создал комиссию, которая дает старт конституционной реформе в Беларуси

17.03.2021, 0:04, Новости дня
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Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси. Об этом говорится на сайте Лукашенко.

До 1 августа 2021 года конституционная комиссия должна представить Лукашенко выработанные предложения по изменению основного закона страны для последующего их вынесения на республиканский референдум.

В состав конституционной комиссии вошли 36 человек. Это представители государственных органов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы.

Руководить работой комиссии будет председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич. Его заместители – председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова. 

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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