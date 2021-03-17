В Украине побочные реакции на прививку от COVID-19 зафиксировали у 0,5% вакцинированных – Степанов

В Украине из 62 тыс. привитых от коронавируса у 361 человека зафиксировали побочную реакция на вакцину, что составляет около 0,5%. Об этом 16 марта “Укринформу” рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам министра, только два случая побочной реакции требовали медицинского контроля.

Чиновник рассказал, что в одном случае у пациента начался анафилактический шок – аллергическая реакция. Во втором – повышение температуры в течение двух суток.

Министр добавил, что побочные реакции могут быть на любую вакцину от коронавируса, поскольку это иммунобиологический препарат. Он считает, что у человека, которому присущи аллергические реакции, “такое может быть”.

Степанов подчеркнул, что 0,5% побочные реакции на прививку среди вакцинированных “это очень малое количество”.

Более 10 стран в последние дни заявили о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В частности, в Дании появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности. Европейское агентство по лекарственным средствам продолжает расследование случаев тромбоза у пациентов, но пока не нашло подтверждения связи между вакцинацией и образованием тромбов.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. В стране зарегистрировали три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech, но пока вакцинируют только препаратом Covishield (вакцина Oxford/AstraZeneca, которую производят по лицензии в Индии, 500 тыс. доз этой вакцины доставили в прошлом месяце).

С начала кампании по вакцинации по состоянию на 16 марта привито более 62 тыс. украинцев, за последние сутки – почти 9 тыс.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что часть вакцин выбрасывают – раскрытый флакон можно хранить не более шести часов и, если за это время не успели использовать все 10 доз, оставшиеся утилизируют.

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