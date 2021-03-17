В Украине только 20% ЛГБТ-подростков чувствуют себя в безопасности в школе – опрос

В Украине 80% ЛГБТ-подростков не чувствуют себя в безопасности в школе. Об этом свидетельствуют результаты Национального исследования школьной среды в Украине, сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Исследование говорит, что школа сегодня не является безопасной средой для обучения таких детей. Лишь 20% ЛГБТ-учеников сказали, что в школе чувствуют себя в безопасности. Все остальные чувствуют себя в школе опасно, некомфортно”, – отметила координатор исследования в Украине Марина Шевцова на пресс-конференции 16 марта.

В частности, из-за своей сексуальной ориентации опасно и некомфортно чувствует себя 43% опрошенных, почти 40% – из-за веса или размера тела, почти 30% подвергаются травле из-за гендерной идентичности или экспрессии.

В связи с этим, почти 30% детей избегают того, чтобы заходить в туалет в школах, 20% – боятся посещать столовую, почти половина таких учеников избегают школьных мероприятий, почти 40% ЛГБТ-учащихся в течение месяца перед исследованием хотя бы один раз не пошли в школу из-за боязни за себя.

Почти 70% таких учеников слышат гомофобные высказывания в свой адрес, а чаще всего они слышат их в присутствии учителей или школьной администрации. 67% таких учеников слышали гомофобные высказывания от сотрудников школы.

Почти 30% таких детей сталкиваются с различными формами физического насилия из-за своей сексуальной ориентации, и 28% – из-за гендерной экспрессии.

Кроме того, половина ЛГБТ-учеников страдают от кибербулинга в соцсетях и мессенджерах.

60% таких детей сказали, что у них в школе нет ни одного ответственного взрослого, к которому они могли бы обратиться с вышеупомянутыми проблемами.

Исследование проводилось с мая по сентябрь 2020 года во всех областях Украины. В нем приняли участие 1743 подростка в возрасте от 13 до 18 лет. Условием участия в исследования было обучение в украинских школах в течение 2019–2020 годов, а также идентификация респондентов как лесбиянок, геев, бисексуалов либо не гетеросексуальных людей и людей с трансгендерной идентичностью.

В ноябре прошлого года компания Info Sapiens и центр “Социальный мониторинг” провели опрос, который показал, что украинцы стали более толерантными к представителям ЛГБТ. По данным исследования, с ними не хотели бы жить 44,8%, раньше этот показатель составлял 62%.

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