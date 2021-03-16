 

Лавров: Крым вошел в состав РФ в полном соответствии с международным правом

16.03.2021, 23:38, Новости дня
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вхождение Крыма в состав РФ произошло в полном соответствии с международным правом, полуостров навсегда в составе России.

«Семь лет назад – в полном соответствии с международным правом – вы высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Такая форма реализации закрепленного в Уставе ООН права народов на самоопределение стала единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооруженного переворота», – сообщил Лавров в эфире телеканала «Крым 24», текст выступления опубликован на сайте МИД России.

В своем выступлении он рассказал, что рад обратиться к крымчанам в преддверии седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией, а также подчеркнул, что судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией.

«Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность – ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения. Со своей стороны наша дипломатия продолжит и далее вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, связанных с возвращением полуострова домой», – сообщил Лавров.

Министр также отметил, что рост мирового интереса к развитию связей с Крымом не может не радовать. Таким образом представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов могут убедиться, что жители Крыма остаются верными своему свободному выбору, сделанному в 2014 году.

Ранее в Кремле напомнили о законности референдума в Крыму в 2014 году.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.



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