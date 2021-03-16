В “Слуге народа” назвали “свинством” комментарий Арестовича, где он послал человека за просьбу общаться на украинском

Народный депутат от “Слуги народа” Евгения Кравчук в эфире hromadske заявила, что поведение представителя украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, который послал в соцсетях мужчину, попросившего его общаться на украинском, является недопустимым.

“Я считаю, то, что сделал Арестович, – это недопустимо, свинство… Такое поведение точно только дискредитирует его как человека, который должен был бы доносить информацию о ходе переговоров”, – считает Кравчук.

Она отметила, что не взяла бы его работать спикером украинской делегации. По ее словам, на этой должности нужно обсуждать, как россияне блокируют переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, а не попадать в скандалы из-за нежелания общаться на украинском.

Арестович утром 16 марта опубликовал пост о работе ТКГ на русском. Пользователь Виктор Иванов попросил спикера делегации написать тот же текст на украинском. “Вы же утверждаете, что находитесь в составе украинской делегации”, – отметил мужчина. В ответ на этого представитель Украины в ТКГ написал: “Пошел на х…й. Так понятнее?”

Позже, комментируя произошедшее, Арестович заявил, что считает свой ответ подписчику “достойным”.

Арестович родился в Грузии. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook, где у него на данный момент более 192 тыс. подписчиков.

В 2017 году блогер признался, что публиковал ложную информацию о ситуации в Украине.

“Я много врал вам начиная с весны 2014 года. Врал не в смысле “искажал факты”, а в смысле “не до конца говорил то, что на самом деле думаю”… Это была чисто пропагандистская работа, вызванная военной агрессией России против Украины”, – написал он в Facebook.

28 октября 2020 года Арестович сообщил, что стал советником по информационной политике в ТКГ.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. 16 января 2021 года вступили в силу нормы закона, которые предусматривают переход сферы обслуживания на украинский язык.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

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