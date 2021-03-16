Мнение: 7 лет референдуму о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией
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7 лет назад в Крыму и Севастополе состоялся референдум о воссоединение Крыма с Россией.
Подавляющим числом голосов, была исправлена историческая несправедливость и Крым и Севастополь вернулись домой.
Хроника воссоединение от Сергея Кажанова.
Оглашение результатов референдума 16 марта.
Всех причастных с праздником!
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Источник: Colonel Cassad
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