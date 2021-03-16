 

Мнение: 7 лет референдуму о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией

16.03.2021, 22:28, Разное
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7 лет назад в Крыму и Севастополе состоялся референдум о воссоединение Крыма с Россией.
Подавляющим числом голосов, была исправлена историческая несправедливость и Крым и Севастополь вернулись домой.

Хроника воссоединение от Сергея Кажанова.

Оглашение результатов референдума 16 марта.

Всех причастных с праздником!

Источник: Colonel Cassad



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