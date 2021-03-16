Разведка США заявила о связи украинского депутата Деркача с Москвой

Американская разведка утверждает, что украинский депутат Андрей Деркач якобы с подачи Москвы «вмешался» в выборы президента США.

В докладе разведки утверждается, что действия Деркача, который «играл видную роль в российских действиях по влиянию на выборы» в США, «находились в компетенции Путина». По версии американцев, «Деркач связан с российскими официальными лицами и российскими разведслужбами». Кроме того, во «вмешательстве в выборы» обвинили «сеть связанных с Украиной лиц». В частности, речь идет о «российском агенте влияния» Константине Килимнике. Также, по мнению Вашингтона, «вмешательством» занимались некие российские чиновники высокого ранга, «которые не стали бы действовать, не получив по крайней мере молчаливого одобрения Путина».

Как утверждает американская разведка, «Деркач, Килимник и их знакомые пытались использовать видные лица в США и медиаканалы, чтобы «отмыть» свои рассказы для официальных лиц и аудиторий в США». По утверждению Вашингтона, «эти российские подручные встречались и предоставляли материалы лицам в США, связанным с администрацией Трампа», чтобы «добиваться формального расследования». Кроме того, они «наняли фирму в США для петиций американским официальным лицам и пытались установить контакт с несколькими высокопоставленными представителями США», а также пытались связаться с видными журналистами в США и помогли в производстве фильма.

При этом разведсообщество США заявило, что не видело попыток РФ проникнуть в инфраструктуру президентских выборов 2020 года. В американском ведомстве отметили, что другие страны также не пытались помешать подсчету голосов техническим путем.

В распространенном аппаратом директора Национальной разведки США докладе сообщается, что Иран предпринимал попытки оказать влияние на исход президентских выборов 2020 года в США, стремясь не допустить победы на них республиканца Дональда Трампа. А вот Китай, по версии США, не пытался повлиять на исход президентских выборов, хоть и «рассматривал» такую возможность. Китай исходил из того, что его «традиционных инструментов влияния – главным образом адресных экономических мер и лоббизма» – будет достаточно для достижения цели. Однако «Китай делал некоторые шаги, пытаясь подорвать переизбрание» Трампа, передает ТАСС.

В 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, а ныне главы американского государства. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена к увольнению Шокина с поста генпрокурора.

ФБР объявило награду в 250 тыс. долларов за информацию, которая приведет к аресту гражданина РФ Константина Килимника, обвиняемого по делу о якобы имевшем место «вмешательстве» в выборы в США. Килимник уже находится в розыске в США с июня 2018 года. Он был деловым партнером экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Американские спецслужбы заявляли, что он якобы связан с российской разведкой, сам Килимник это отрицал.