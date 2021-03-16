Instagram ограничит возможность отправки сообщений взрослыми незнакомым детям

Социальная сеть Instagram усилила меры безопасности в отношении несовершеннолетних пользователей. Теперь взрослые пользователи смогут отправлять сообщения только тем детям, которые на них подписаны. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба соцсети.

“Чтобы защитить подростков от нежелательных контактов со стороны взрослых, мы представляем новую функцию, которая запрещает взрослым отправлять сообщения людям моложе 18 лет, которые на них не подписаны. Когда взрослый будет пытаться отправить сообщение подростку, который не следит за ним, он получит уведомление о том, что этот контакт ему не подходит”, – пояснили в компании.

В пресс-службе рассказали, что Instagram также начнет использовать подсказки или предупреждения о безопасности, чтобы побудить подростков быть осторожными в разговорах со взрослыми, на которых они уже подписаны.

“Уведомления о безопасности в личных сообщениях будут информировать молодых людей, когда взрослый, проявляющий потенциально подозрительное поведение, взаимодействует с ними в личных сообщениях. Например, если взрослый отправляет большое количество раз запросы в друзья или сообщения людям младше 18 лет, мы будем использовать этот инструмент, чтобы предупредить получателей в их личных сообщениях и дать им возможность завершить беседу или заблокировать, пожаловаться или ограничить взаимодействие со взрослым”, – добавили в пресс-службе.

Новые меры безопасности начнут действовать в некоторых странах уже в этом месяце, а вскоре и по всему миру, заявили в Instagram.

В компании подчеркнули, что меры будут работать только в том случае, если в учетной записи указан правильный возраст пользователей. По их словам, дети иногда при регистрации указывают возраст взрослых, чтобы избежать определенных ограничений. В Instagram заявили, что разрабатывают новую технологию искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы помочь решить проблему проверки возраста. Официально минимальный возраст для использования Instagram – 13 лет.

Платформа также заявила, что теперь предлагает детям сделать свои страницы частными при их создании.

“Если подросток не выбирает “частный” аккаунт при регистрации, позже мы отправляем ему сообщение, подчеркивая преимущества частной учетной записи и напоминая о необходимости проверить свои настройки”, – написали в блоге.

В январе 2021 года социальная сеть TikTok изменила настройки аккаунтов пользователей младше 16 лет. Теперь все они по умолчанию будут приватными.

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