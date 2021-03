США, Великобритания, Канада, Польша и Турция потребовали от России прекратить оккупацию Крыма

16 марта – в день седьмой годовщины незаконного референдума в Крыму – государственные лидеры и дипломатические ведомства стран мира призвали Россию прекратить оккупацию украинского полуострова.

Посольство США в Украине заявило на своей странице в Twitter, что через семь лет после “бутафорского референдума” захват Крыма Россией до сих пор является незаконным. США не признают и никогда не будут признавать незаконную оккупацию Крыма Россией, отметило ведомство.

“Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных, которых она незаконно удерживает, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом”, – сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Через сім років після бутафорного референдуму, захоплення Криму Росією і досі є незаконним. США не визнають і ніколи не визнаватимуть незаконної окупації Криму Росією. #КримЦеУкраїна pic.twitter.com/hievl2yZS3

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 16, 2021

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула в Twitter, что Россия провела фиктивный референдум, пытаясь узаконить свой незаконный контроль над Крымом.

“Великобритания никогда не признает это вопиющее неуважение к украинским и международным нормам. Наше послание остается четким: Россия должна вернуть Крым Украине”, – написала Симмонс.

7 років тому Росія провела фіктивний “референдум”, намагаючись узаконити свій незаконний контроль над Кримом. Британія ніколи не визнає цієї кричущої неповаги до українських і міжнародних норм. Наше послання залишається чітким: Росія має повернути Крим Україні #КримЦеУкраїна

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 16, 2021

В посольстве Канады отметили в соцсети, что никогда не признают это “грубое нарушение международного права и норм международного порядка”.

1/2) 7 years ago, under heavy military presence, Russia held a so-called “referendum” in #Crimea leading to its illegal annexation. Canada will never recognize this severe violation of international law and the rules-based international order.

— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) March 16, 2021

“Канада продолжает защищать суверенитет и территориальную целостность Украины и не перестанет оказывать давление на Россию, в том числе путем санкций, чтобы добиться отмены ее незаконных действий”, – добавили в посольстве.

2/2) Canada remains committed to defend Ukraine’s sovereignty & territorial integrity, and will not cease to pressure Russia, including through sanctions, to reverse its illegal actions. #CrimeaIsUkraine

— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) March 16, 2021

МИД Польши на странице в Facebook призвал сохранить европейские санкции против РФ в ответ на агрессию и оккупацию Крыма.

“Подчеркиваем неизменность поддержки Польшей территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах. Неизменно и решительно осуждаем незаконную аннексию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополь и подчеркиваем необходимость продолжения международным сообществом политики непризнания и ограничений в ответ на российскую агрессию и оккупацию полуострова”, – говорится в заявлении.

В МИД Турции отметили, что семь лет назад “Крым в составе Украины аннексировала Российская Федерация путем навязывания результатов нелегитимного референдума”.

Заява МЗС Туреччини щодо сьомої річниці анексії Криму

“В цей день сім років тому Автономна Республіка Крим у складі України була анексована Російською Федерацією шляхом нав’язування результатів нелегітимного референдуму. pic.twitter.com/fmhK7BZ1Fp

— T.C. Kiev Büyükelçili * i / Посольство Туреччини (@TCKievBE) March 16, 2021

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что Крымская платформа должна помочь Украине вернуть оккупированный Россией Крым.

“Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское. Крым – это Украина”, – подчеркнул глава государства.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

Украина, в частности, уже пригласила присоединиться к Крымской платформе Турцию, Кувейт и США. Ряд стран уже подтвердили свое участие, в том числе Великобритания, Эстония, Франция и Словакия.

Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 марта одобрил проект стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Россией Крыма.

