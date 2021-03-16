 

Арестович назвал “достойным” ответ, в котором он обматерил подписчика

16.03.2021, 22:24, Новости дня
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Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович считает достойным ответ подписчику в Facebook, из-за которого попал в скандал. Об этом он заявил 16 марта в комментарии “Украина 24”. 

Арестович сегодня утром опубликовал пост о работе ТКГ на русском. Пользователь Виктор Иванов попросил спикера делегации написать тот же текст на украинском. “Вы же утверждаете, что находитесь в составе украинской делегации”, – отметил мужчина. В ответ на этого представитель Украины в ТКГ написал: “Пошел на х…й. Так понятнее?”. 

Другие пользователи оставили под этим комментарием несколько десятков ответов, большинство из которых – с критикой в адрес Арестовича.

“Это был достойный ответ человеку на языке, который он понимает”, – сказал Арестович. 

Спикер делегации отметил, что оценку его действиям дадут “те, кто его назначал”.

“Но я хочу внести разъяснения. Это не человек, это бот. Человек, прописанный на русском языке в профиле, приходит ко мне, который прописан на украинском языке в профиле, и что-то требует. Это боты, которые не хотят устанавливать реальные факты”, – добавил он. 

Арестович отметил, что не является членом делегации в ТКГ. Глава делегации – первый президент Украины Леонид Кравчук – спикеру “еще ничего не ответил” по этому поводу. 

“Я не являюсь членом делегации, это нужно четко понимать. Я частное лицо, предоставляющее государству помощь на общественных началах, не получая денег налогоплательщиков и не имея официального статуса. Частное лицо общается на собственной частной странице. Если вы хотите посмотреть, как я общаюсь как советник делегации, то я с вами же сейчас общаюсь и никого никуда не посылаю”, – добавил Арестович. 

Арестович родился в Грузии. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook, где у него на данный момент более 192 тыс. подписчиков.

В 2017 году блогер признался, что публиковал ложную информацию о ситуации в Украине.

“Я много врал вам начиная с весны 2014 года. Врал не в смысле “искажал факты”, а в смысле “не до конца говорил то, что на самом деле думаю”… Это была чисто пропагандистская работа, вызванная военной агрессией России против Украины”, – написал он в Facebook. 

28 октября 2020 года Арестович сообщил, что стал советником по информационной политике в ТКГ.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. 16 января 2021 года вступили в силу нормы закона, которые предусматривают переход сферы обслуживания на украинский язык.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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