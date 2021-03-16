В Чехии умерли двое украинских заробитчан. Их тела нашли в холодильнике

На заработках в Чехии 9 марта погибли двое граждан Украины. Их тела обнаружили в бескислородном ангаре, где хранились яблоки, сообщает “Обозреватель”.

Погибшие – 30-летний Юрий Рабко и 31-летний Михаил Шуптар. Как отмечает издание, они задохнулись газом, которым холодильники наполняют для хранения фруктов.

У Шуптара остались двое детей, его жена сейчас занимается оформлением документов для перевозки тела в Украину. На заработки в Чехию он ездил около 10 лет и работал легально. Обычно он работал там до шести месяцев подряд, а затем на некоторое время возвращался домой, проводил время с детьми и женой.

У Рабко осталась жена и трое детей. Как отмечает “Обозреватель”, его родные до конца не знают, что случилось с мужчиной.

Родные погибших не понимают, как мужчины могли оказаться в закрытом холодильнике для фруктов, так как они давно работали там и знали технологию производства.

“Как они могли там закрыться? Ведь Миша давно работает на том предприятии. Он опытный человек, прекрасно знает ту технологию. К тому же он был очень ответственным, и он бы никогда туда не полез. Говорят, что, мол, они пошли за яблоками. Но Миша достаточно зарабатывал, он мог просто там выписать эти яблоки себе, а не лезть за ними”, – говорит сестра погибшего Шуптара.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины агентству “Укринформ” сообщили, что по данным местной полиции, украинцы несанкционировано проникли в ангар.

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