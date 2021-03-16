 

Мнение: Почему разволновался Михалков?

16.03.2021, 22:10, Разное
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Никита Михалков раскритиковал решение экспертного совета премии кинокритики «Белый слон» о вручении награды Алексею Навальному за серию расследований.

«Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный», — разнервничался Михалков. Мол, кинокритик должен оценивать кино, а Навальный, мол, к этому виду искусства не имеет отношения.

Михалков выглядит каким-то испуганным. Опасается, что из-за Навального на всех режиссеров власть начнет смотреть косо? Типа не понятно, чего от них режиссеров ждать?

Думаю, что Михалков напрасно волнуется. Если Навальному и вручат кинопремию «Белый слон» , премию вручат именно Алексею Навальному. А не «режиссеру Навальному».

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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