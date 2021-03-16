 

Препарат против лепры может стать лекарством против COVID-19 – исследование на животных

16.03.2021, 22:06, Разное
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В настоящее время врачи располагают крайне ограниченным арсеналом лекарств против коронавируса SARS-CoV-2. Одобренный для лечения тяжелых больных ремдесивир продемонстрировал ограниченную эффективность. Кроме того, его можно вводить только внутривенно. Поэтому ученые работают над новыми препаратами и комбинациями лекарств для лечения этой инфекции.

Клофазимин был разработан в 1950-х годах как противотуберкулезное средство, сегодня он используется в лечении лепры. Известно, что у него есть противовоспалительное действие. Клофазимин входит в список жизненно необходимых препаратов Всемирной организации здравоохранения. Это дешевое лекарство, которое принимают внутрь.

Международная группа исследователей исследовала эффективность клофамизина против коронавирусов в пробирке и на животных. Сначала ученые установили, что препарат может подавлять репликацию (размножение) двух разных коронавирусов – SARS-CoV-2 (возбудителя COVID-19) и MERS-CoV (возбудителя ближневосточного респираторного синдрома) – в культурах клеток человека и обезьян, а также к легочной ткани человека.

Авторы исследования установили, что клофамизин действует на разные стадии размножения коронавирусов. Он мешает им проникать в клетки и снижает активность виурсного фермента хеликазы, необходимого для репликации.

При назначение клофамизина хомякам, инфицированным SARS-CoV-2, наблюдалось значительное снижение количества вирусов в легких животных. Лечение больных хомяков комбинацией клофамизина и ремдесивира демонстрировало лучший эффект: лекарства усиливали действие друг друга.

Ученые пишут, что для определения эффективности клофамизина в лечении инфекции SARS-CoV-2 у людей требуется проведение клинических исследований.



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