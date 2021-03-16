Гузель Яхина: «Я — добросовестный исследователь»

Писательница публикует расширенные комментарии к роману «Эшелон на Самарканд» после обвинений в плагиате.

Гузель Яхина. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Самарский архивист Григорий Циденков обвинил Гузель Яхину в плагиате, посчитав, что она воспользовалась его изысканиями о голоде 20-х годов. Такой вывод он сделал после интервью Яхиной, когда она представляла новый роман. Лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» публикует расширенные комментарии к роману «Эшелон на Самарканд», опровергая заявления архивиста.

«Эшелон на Самарканд» был представлен четыре дня назад. За это время книгу успели обвинить в очернении прошлого, а также в его обелении. Эти упреки не стали для меня сюрпризом: такая же ситуация сложилась и с дебютным романом «Зулейха открывает глаза». Сюрпризом стало еще одно, третье, обвинение: в недобросовестной работе с источниками.

Я — добросовестный исследователь.

„

Приглашаю всех, кому интересно глубже разобраться в романе, ознакомиться с расширенными комментариями к нему. И убедиться, что в «Эшелоне на Самарканд» много правды.

Это изнанка творческой работы. Это верхушка айсберга под названием «изучение материала». В этих комментариях я ссылаюсь на источники, которые с благодарностью упомянуты на последних страницах книги «Эшелон на Самарканд».

Должна предупредить, что это нелегкое чтение (возможно, следует поставить гриф «18+»). При написании романа мне хотелось оградить читателя от излишней суровости, местами невыносимости материала — и я приложила к этому все силы.

Те, кто заинтересуется темой голода в Поволжье, легко могут найти все перечисленные книги, а также многие другие, в российских библиотеках и на просторах интернета (многие книги 1920-х гг. уже оцифрованы и выложены в свободный доступ). Информации — огромное количество; она открыта и доступна — любому желающему.

Стр. 11 «Доставить из Казани до Самарканда». — Информация об эвакуационных поездах из Поволжья в Самарканд встречается в разных источниках, к примеру, в книге «Рассказы беспризорных» под редакцией А. Гринберг (1925 г.) на стр. 18, а также в газетах тех лет.

Стр. 15 «…некогда Дворянское собрание, а ныне эвакоприемник номер один». — Информация из Национального архива Республики Татарстан: документы за 1924 год описывают реорганизацию эвакоприемника и перевод его из бывшего Дворянского собрания в дом Молоткова (Большая Лядская, 65).

Стр.16 «…отчего же дети лежат снаружи приемника, а не внутри?» — Информация из Национального архива Республики Татарстан: документ от 30.05.1924 описывает ситуацию, когда дети сами стучатся в эвакоприемник, по 20–25 человек в день, но их не принимают, так как приемник забит. В это время эвакоприемник все еще находится в Дворянском собрании.

Стр. 17 «Сегодня в полночь на Устье облава». — Такие облавы были регулярными, их описания я нашла в Национальном архиве Республики Татарстан, документы за 1923–24 гг.

Стр. 21 «Не впервой нам было собачатину лопать…» — Ситуации употребления в пищу собачьего мяса встречаются в разных источниках. К примеру, в сборнике архивных документов «Голод в СССР» есть описание, как голодающие подбирают на свалке навоза дохлых собак чтобы съесть.

Стр. 21 «Мать моя тогда при смерти была, ей уже земля коготки свои черные показала». — Выражение взято из «Книги о голоде» (Самара, 1922 г.).

Стр. 21 «Эх, говорю ей, сестрица, больно важно вы едите, ну прямо как Ленин…» — Реплика взята из книги «Рассказы беспризорных» под ред. А. Гринберг (1925 г.), со стр. 58, и в оригинале звучит так: «И-и, важно вы едите, сестрица… Вот Ленин важно ест, чисто, красиво».

Стр. 23 «Вы же сами видите, в каких мы условиях!» — Жалобы заведующей Шапиро о бедственном положении эвакоприемника основаны на документах из Национального архива Республики Татарстан о детских домах (1923–26 гг.).

Стр. 18–34. Детали жизни детраспределителя можно прочитать в многочисленных документах Национального архива Республики Татарстан: порядок приема детей, характеристики на детей, расписание дня, ежедневное меню, требования на выдачу продовольствия, списки персонала, организация кружков и детского самоуправления… Годовая статистика по детям дает понимание, как распределялись детские потоки. К примеру: за год принято 612 человек, распределено по детдомам 157, устроено в производство 16, отдано в патронирование 4, реэвакуировано по месту родины 354, возвращено родственникам 20, сбежало 49.

Осмотр детей в детском доме. Самара. Фото: humus.livejournal.com

Особенно помогли при написании романа акты осмотра эвакоприемника в 1924 году. Численность детей в приемнике тогда составляла 380 человек. Привожу некоторые факты и цитаты из этих актов: «дети в белье, синие, босые, с насекомыми, болячками, чесоткой».

„

С 27.01. по 28.03. не было воды из-за порчи водопровода, и дети ни разу за это время не мылись, их не поили — они ели снег, выламывая окна.

«Сами окна забиты железным листом и тряпьем». Дети хором ныли: «Дайте хлеба, хотим в баню!» Из общего количества детей 37 находились в палате для больных: малярия, простуда, костный туберкулез. В коридоре — одно на всех ведро для нужды.

Стр. 26 «Рубль в неделю на ребенка — где это видано?» — Данные о выделяемых бюджетах почерпнуты из документов Национального архива Республики Татарстан за 1924 год. Тогда, в соответствии с документами, в Татреспублике имелось до 100 000 беспризорных. Татнаркомпрос не мог принимать в учреждения новых детей и не мог их содержать (хотя расходы на детей составляли 70% бюджета) — и дети спали под рогожей на улицах. В Казани на содержание ребенка было отпущено всего 4 рубля в месяц (плюс 5 рублей в год на обмундирование), в то время как в других городах — Астрахани, Тамбове, Воронеже, на Урале — от 7 до 25 рублей в месяц, в Москве — 35 рублей.

Стр. 30 «…то младенца-сосунка привезут, то однажды девочку беременную из-под Мамадыша — хоть и тринадцати лет, а все же беременную». — О ранних беременностях оставшихся без надзора детей пишет в книге «Голгофа ребенка» (1924 г.) врач Л.М. Василевский. В частности, описывает случай, как девочка 15 лет сожгла своего новорожденного ребенка, а затем выгребла золу из печки и постирала белье.

Стр. 30 «Слепая, понял он. Просит подаяния на звук». — Такого реального ребенка — опухшего от голода, слепого и просящего милостыню на звук, — описывает А.Д. Калинина в мемуарной книге «Десять лет работы по борьбе с беспризорностью» (1928 г.).

Беспризорники на улицах в Казани. Фото: academia. edu

Стр. 31 «Сеня-чувашин.. — За ним гонится стадо вшей…» — Мальчика, который страдал от кошмара преследующей его огромной вши описывает А.Д. Калинина в мемуарной книге «Десять лет работы по борьбе с беспризорностью» (1928 г.).

Стр. 32 «Это были лежачие — те, кто уже прошел через голодные обмороки, голодную горячку и голодный отек и кто голодал долго — не месяцы, а годы, — так что организм не умер от недостатка пищи, а истощился и истончился от постоянной ее скудости. Это были те, кого вряд ли уже можно было спасти». Физиологию голодающего организма подробно описали в «Книге о голода» (1922 г.) врачи Василевские.

Стр. 36 «Здесь, за белыми стенами древней крепости, жила военная академия…» — Некоторые забавные детали о жизни военной академии нашла в документах Национального архива Республики Татарстан (фонд 3612). Решила не использовать их в романе, но здесь привожу: к примеру, жалоба от председателя Отдела музеев тов. Егерева о том, что военная академия сбрасывает конский навоз по стенам кремля и этим портит памятник архитектуры.

Стр. 46 «…еще досталось кукурузы немного и ржаных поболтков…» — Слово «поболтки» часто встречается в списках выдаваемых детским домам продуктов питания, см. документы Национального архива Республики Татарстан; в частности, о детских домах Свияжского кантона за 1921 год (фонд Р-1251).

Стр. 46 «Как не было ни ножей, ни мисок с ложками». — См. там же (фонд Р-1251). В помещениях Макарьевского монастыря открыли временный детдом, где пищу варили в глиняных горшках в несколько приемов, а ложек не было, пальцами ели.

Стр. 47 «…одиннадцать сотрудниц: в три раза меньше, чем требовалось для такого эшелона». — Примерные цифры о количествах социальных работников почерпнуты из документов Национального архива Республики Татарстан (1923–26 гг.). К примеру, в 1923 году в Татдетгородке численность детей составляла 180 человек, а педагогического и обслуживающего персонала — 1,5 человека на 10 детей.

Фото: idelreal.org

Стр. 61 «…ни марафета, ни кокса, а также антрацита, кикера, муры, нюхары, мела, муки и соды в эшелоне не будет». — О наркомании детей и подростков пишет врач Л.М. Василевский в книге «Голгофа ребенка» (1924 г.), стр. 70.

Стр. 64 «Как мать, прошу вас, возьмите у нее мой нож и берегите его!» — И сама ситуация с мальчиком, единственным другом которого был самодельный нож, и фразы, которые мальчик кричит при отъеме ножа, — из книги «Рассказы беспризорных» под ред. А. Гринберг (1925 г.), стр. 21.

Стр. 66 «Три фунта наела… А вчера все четыре. А третьего дня все пять фунтов осилила…» — Рассказ о ребенке, который бессчетно фантазирует о съеденной в большом количестве еде встречается в книге «Рассказы беспризорных» под ред. А. Гринберг (1925 г.), на стр.19.

Стр. 69 «Уже стоя на вагонных ступенях, дети сбрасывали сапоги… и одежное имущество эвакоприемника…» — Об отсутствии одежды и обуви у детей пишут многие источники. К примеру, врач Л.М. Василевский в книге «Голгофа ребенка» (1924 г.) рассказывает о мальчиках, которые совершенно не имеют одежды, и потому не ходят в школу, а сидят голые по домам (стр. 32). Или А.Д. Калинина в мемуарной книге «Десять лет работы по борьбе с беспризорностью» (1928 г.) пишет о нагих и обутых в деревянные колодки детях в детприемнике.

Стр. 73 «Даешь войну, граждане!» — Ситуация с выкрикиванием этого лозунга описана в сборнике архивных документов «Голод в СССР»: толпа голодающих пришла к сельсовету и требовала хлеба, а также войны.

Врачебно-питательный поезд № 3. Раздача пищи детям на дом. Самарская губерния. Фото: humus.livejournal.com

Стр. 84 «…тридцать пять губерний — девяносто млн человек — который год стенали непрерывно: «Хлеба!» — Цифры привожу по докторской диссертации В.А. Полякова «Голод в Поволжье. 1919–1925 гг. Происхождение, особенности, последствия».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—