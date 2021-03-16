Мнение: “Борьба” за Крым в Киеве

В Киеве сегодня традиционная истерика к дате. Не сделав ничего за 23 года, что Крым хотел быть с Украиной, они продолжают на полном серьезе уверять сами себя, что к ним кто-то хочет вернуться.

Сотрудников СБУ ночью выгнали на улицы Киева клеить духоподъёмные листовки, что стало самым решительным актом борьбы за Крым за последние годы.

И еще на машину российского дипломата приклеили тризуб.

Как обычно напоминаем.

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