Мнение: “Борьба” за Крым в Киеве
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В Киеве сегодня традиционная истерика к дате. Не сделав ничего за 23 года, что Крым хотел быть с Украиной, они продолжают на полном серьезе уверять сами себя, что к ним кто-то хочет вернуться.
Сотрудников СБУ ночью выгнали на улицы Киева клеить духоподъёмные листовки, что стало самым решительным актом борьбы за Крым за последние годы.
И еще на машину российского дипломата приклеили тризуб.
Как обычно напоминаем.
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Источник: Colonel Cassad
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