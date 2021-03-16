 

Мнение: “Борьба” за Крым в Киеве

16.03.2021, 21:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Киеве сегодня традиционная истерика к дате. Не сделав ничего за 23 года, что Крым хотел быть с Украиной, они продолжают на полном серьезе уверять сами себя, что к ним кто-то хочет вернуться.
Сотрудников СБУ ночью выгнали на улицы Киева клеить духоподъёмные листовки, что стало самым решительным актом борьбы за Крым за последние годы.

И еще на машину российского дипломата приклеили тризуб.

Как обычно напоминаем.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Суд отправил Навального под арест на 30 суток

12.12 / Хроника пикирующего роддома

15.01 / Лиза Кудроу рассказала о начале съемок специального эпизода сериала “Друзья”

05.08 / Уфолог обнаружил на снимках Луны загадочное 200-метровое строение

13.08 / Директор МХАТ назвал причину отсутствия Татьяны Дорониной в театре

06.11 / “Сможешь простить”: Анастасия Решетова высказала свое отношение к изменам

06.10 / Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение

26.08 / Мнение: “Последняя диктатура” в сердце Европы

09.11 / Мнение: была Шуша, стала наша

22.10 / “Не хочет ни с кем разговаривать”: Продюсер рассказал о состоянии пропавшего певца Андрея Губина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска