 

Более половины жителей Украины не захотели вакцинироваться от коронавируса

16.03.2021, 21:36, Новости дня
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Более половины украинцев не собираются делать прививку от коронавируса, такие данные получены в ходе опроса, проведенного социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

«Пятьдесят один с половиной процент респондентов ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса, 12% имеют намерение сделать ее в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку), 16% намерены это сделать позже, 10% – лишь тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу), а 10% еще не определились», – говорится сообщении на сайте центра.

Среди тех граждан Украины, кто решил вакцинироваться, 52% готовы лишь при условии, что она будет бесплатной, 22,5% из них готовы за нее платить, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди. При этом 21% опрошенных еще не определились.

Те опрошенные, кто не намерен делать прививки, чаще всего мотивируют это тем, что вакцины, применяемые на Украине, недостаточно эффективны или недостаточно безопасны, при этом они готовы привиться «какой-то другой» вакциной. Такой ответ дают 45% тех, кто не собирается делать прививки.

Опрос проводился с 5 по 9 марта среди жителей всех областей Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Исследование проходило в форме личного интервью по месту проживания. Были опрошены 2 018 респондентов, статистическая погрешность не превысила 2,3%.

Ранее глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.

В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.

При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.



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