“Долбо…бы” – избиратели Зе, “не вражеские” каналы Медведчука, конференция с Дугиным. Что известно об Арестовиче

Спикер ТКГ в Минске и советник Ермака

Около пяти месяцев назад, 28 октября 2020 года, советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе стал блогер и бывший актер, называвший себя “военным экспертом”, Алексей Арестович.

По его словам, решение о назначении принял глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. “Меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями “единого голоса” по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины”, – написал тогда в Facebook Арестович.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Глава офиса подчеркнул, что Арестович будет отвечать в том числе за формирование информационной политики “единого голоса”, чтобы противодействовать распространению дезинформации в украинском информационном пространстве, где, по его словам, “тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать”.

Назначение Арестовича и спикером ТКГ в Минске, и внештатным советником главы президентского офиса вызвало резкую негативную реакцию как журналистского сообщества, так и гражданского общества. Причина – неоднозначная репутация этого блогера и скандалы, связанные с его именем.

“Это сюр. Алексей Арестович стал официальным и единственным (судя по его посту) спикером украинской переговорной группы в минском процессе. Это тот самый Арестович, который после начала войны несколько лет лгал журналистам, выдавая себя за “военного эксперта”. А потом признался в этом… Мне вот интересно: любые интервью с ним нужно будет начинать с вопроса: “Намерены ли вы сейчас врать”?” – писала журналистка Ирина Ромалийская.

https://www.facebook.com/irina.romaliyskaya/posts/4702892136419737

Актер, психолог и “военный эксперт”

Арестович родился 45 лет назад в Грузии в семье военнослужащего, полковника запаса Николая Арестовича. Позже семья переехала в Украину, где в 1992-м он окончил математическую гимназию №178 и поступил на биологический факультет университета имени Шевченко.

На первом курсе Арестович бросил учебу в вузе, увлекся профессией актера, играл в Киевской театральной студии “Черный квадрат”, снимался в рекламных роликах (“Оранта”, Life:), шоколад “Корона”) и сериалах (“Возвращение Мухтара”, “Не бойся, я рядом”, “Брат за брата – 2”).

ВИДЕО2012 год, Алексей Арестович в роли Люси Зайцевой в комедии “Не бойся, я рядом”. Видео: Oleksa Bayda / YouTube

В интервью dsnews.ua Арестович говорил, что окончил Одесский институт Сухопутных войск, имеет диплом военного переводчика и 12 лет посвятил службе, но в 2005 году со скандалом пришлось уволиться из рядов Вооруженных Сил и отказаться от карьеры военного.

“Я служил в Департаменте стратегических исследований Министерства обороны. Подготовленные нами отчеты ложились прямо на стол президенту, премьер-министру, министру обороны, главе Верховной Рады и т.д. А после Оранжевой революции ситуация в стране изменилась. Когда бывшие директора сахарных заводов начинают издавать директивы и и учить боевых офицеров, как им нести службу – это нонсенс”, – заявлял Арестович.

В других интервью он утверждал, что с 1999-го по 2005-й работал в Главном управлении разведки, был капитаном.

С 2000-х Арестович начинает проводить психологические семинары и тренинги, поступает в авторскую школу “Человек среди людей” российского психолога Авессалома Подводного, изучает теологию в киевском Институте религиозных наук святого Фомы Аквинского.

На одном из тренинговых порталов рядом с фотопортретом Арестовича написано: “С 2000 года провожу тренинги и консультации в области групповой психологии, противостоянию недобросовестным манипуляциям, искусству общения, ораторскому искусству, переговорным техникам, публичным выступлениям, актерскому мастерству, психологии социальных контактов”.

С 2014 года Арестович начинает позиционировать себя как “военного эксперта”, активно комментирует в соцсетях и СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе. Его страница в Facebook стремительно набирает подписчиков, на данный момент их свыше 186 тысяч.

“Оранжевая чума”, “долб…бы”–избиратели Зеленского, телеканалы Медведчука “не враги” и другие скандалы

– В 2005 году, Арестович вступает в партию “Братство” Дмитрия Корчинского, со временем становится его замом и активно выступает против Оранжевой революции. Глава партии и его зам ездят в Москву на конференцию “Евразийского движения” одного из идеологов “русского мира” Александра Дугина, где Арестович заявляет, что россияне недооценивают “степень опасности угрозы “оранжевой чумы”.

2005 год, Москва, агентство “РИА Новости”. Второй слева – Алексей Арестович, далее Дмитрий Корчинский и Александр Дугин. Фото: evrazia.org

В 2008 году политический курс Арестовича резко сменился и он с Корчинским уже рассказывали о “стратегии обороны Крыма” от российских захватчиков.

В январе 2019 года Арестович в интервью журналисту Роману Скрыпину заявляет, что поездки в Россию на конференцию Дугина были попытками вблизи изучить врага.

– 21 декабря 2017 года Арестович опубликовал в Facebook пост, в котором признался, что “врал, начиная с весны 2014 года”. Врал, точнее, “не до конца говорил то, что на самом деле думал” ради двух целей.

“Работали две основные линии. Создание патриотического лубка, в котором мы “усі єднаємося, шануємося та героїчні”, а Украину ожидают сияющие перспективы. Черная пропаганда против РФ”, – написал он.

Арестович также признался, что не считает себя патриотом, “причем, не только Украины, а и любого национального государства”.

“На вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, побед и поражений, становления наций, языка/-ов, закрытия исторических ран, я смотрю, как солдат на вошь”, – утверждал он.

– 31 марта 2020 года на своей странице в Facebook Арестович написал, что считает избирателей Владимира Зеленского “вульгарными долбоеб…ми”.

“Как иначе можно назвать людей, которые будучи в сознании, решили, что замена олигархов на марионетку олигархов – это лучший способ победить олигархов?.. Вы отдаете себе отчет, что во всем, что случится по причине развала госуправления: от “лишних” смертей на фронте до “лишних” смертей в больницах, виноваты вы все – персонально, каждый голосовавший за чудо, каждый голосовавший “…не за чудо, а против Порошенко”?” – писал Арестович.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3167023720028353

В конце того же года, уже в ранге спикера ТКГ и советника Ермака, Арестович в эфире телеканала “Україна 24” заявил, что нужно отличать его частную позицию от официальной.

“Если личное, то я могу отметить, что не только избиратели Зеленского, но и некоторые должностные лица или журналисты иногда мне кажутся этими самыми долбоеб…ми до сих пор. Это если личное. Если как официальное лицо, то нет, я не могу называть ни одного гражданина Украины никаким плохим словом. Я всех люблю, ценю, вне зависимости от политической окраски и вне зависимости от принадлежности к политическим партиям, к их взглядам или к их изменению”, – сказал Арестович.

– 8 декабря 2020 года в интервью “Громадському радіо” Арестович заявил, что украинские телеканалы, которые связывают с пророссийским народным депутатом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком, не являются врагами.

Журналистка спросила, является ли, по его мнению, угрозой национальной безопасности концентрация трех телеканалов, дающих “спорную информацию”. “Они не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, которые работают по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность”, – ответил Арестович.

– 16 марта 2021 года уже в ранге представителя украинской делегации в ТКГ Арестович послал на три буквы одного из пользователей Facebook, который попросил его писать на украинском, отчитываясь о работе трехсторонней группы.

В комментариях пользователь Виктор Иванов обратился к Арестовичу: “Господин, то же самое – на украинском. Вы же утверждаете, что находитесь в составе украинской делегации”. В ответ на этого представитель Украины в ТКГ написал: “Пошел на х…й. Так понятнее?”.

Скриншот: Алексей Арестович / Facebook

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