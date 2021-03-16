СМИ сообщили, что техническая ошибка может отменить выплату больничных в Украине. В Верховной Раде опровергли

Закон о реабилитации не отменяет право граждан на больничные. Об этом изданию “ГОРДОН” заявила народный депутат от “Слуги народа”, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и один из инициаторов законопроекта Оксана Дмитриева. Комментируя появившуюся информацию о том, что в связи с принятием закона “О реабилитации в здравоохранении” возникла правовая коллизия и выплаты по больничным листам могут прекратиться, депутат заверила, что ошибка в законе будет исправлена.

“Согласна, что запятая между словами “временной нетрудоспособности” и “на период реабилитации” в статье 22 закона о реабилитации уместна. Чтобы этот пункт имел однозначную трактовку, его целесообразно изменить. И я поддержу законопроект, который внесет такие изменения. Но “раздувать” ситуацию до отмены больничных – это гиперболизация и разгон “зрады” там, где ее нет”, – подчеркнула народный депутат.

По ее словам, порядок оформления и оплаты больничных регламентируют сразу три закона Украины, поэтому техническая ошибка не может привести к проблемам с выплатой больничных.

“Говорить, что законом о реабилитации (за который, кстати, проголосовали народные депутаты, указывающие на ошибку) мы отменили больничные – вершина популизма. Потому как выплата больничных при временной потере нетрудоспособности прописана в законе “Об общеобязательном государственном социальном страховании” (часть вторая статьи 22), в Кодексе Законов о труде Украины (часть вторая статьи 2) и в “Основах законодательства об охране здоровья” (статья 41). Эти акты гарантируют право на помощь в связи с болезнью. В них сохраняются нормы о помощи по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, определяется порядок выплат. И одна запятая в специальной норме их не отменяет”, – подчеркнула Дмитриева.

Она уточнила, что изменения касаются лишь права “на качественную и своевременную реабилитацию, которого украинцы долгое время были лишены”.

“Мы конкретизировали и расширили перечень случаев, когда можно выплачивать больничный, еще и периодом реабилитации. На самом деле, потратив год на рабочие группы, на обсуждение, изучение мирового опыта, мы приняли базовый, совершенно новый закон “О реабилитации в здравоохранении”, который строит современную систему реабилитации в Украине. Без такой системы раненых на востоке бойцов реабилитировали, теряя драгоценное время. Для этого их приходилось отправлять за границу. Мы теряли трудоспособных украинцев после инфарктов, инсультов и травм. Мы отстали от развитых стран мира минимум на 25 лет. Поэтому понадобился закон, который по факту ввел мультидисциплинарный подход к реабилитации. Мы дали возможность начинать меры восстановления пациентов еще в больнице с самых первых дней заболевания или травмы, определили периоды реабилитации, учитывая мировой опыт”, – отметила Дмитриева.

3 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и целом закон о реабилитации, который предусматривает, что услуги по восстановлению здоровья могут оказываться в учреждениях здравоохранения с начала заболевания или травмы.

9 марта сайт “Закон и бизнес” сообщил, что в законе о реабилитации содержится ошибка. Из-за недостающей запятой в формулировке может возникнуть правовой коллапс, который приведет к приостановке выплат по больничным листам. “Помощь по временной нетрудоспособности будет предоставляться только на период “реабилитации вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве”. То есть на период самой болезни – нет”, – отмечено в публикации.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

—