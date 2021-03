В Великобритании испортили графити Бэнкси на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд. К работе дописали имя соперника художника

В Великобритании часть работы известного уличного художника Бэнкси закрасили красной краской. Об том сообщает BBC.

Речь о граффити на заборе легендарной британской Редингской тюрьмы, где отбывал заключение классик британской и мировой литературы Оскар Уайльд, осужденный за гомосексуальность.

Эта работа появилась 1 марта, но авторство Бэнкси подтвердилось только спустя три дня. На граффити изображен заключенный, спускающийся на веревке из простыни, привязанной к пишущей машинке, что является возможной отсылкой к Уайльду.

Теперь же пишущую машинку закрасили красной краской, а под изображением заключенного появилась надпись “Команда Роббо”. Как отмечает BBC, речь об андеграундном художнике по прозвищу Король Роббо. В 2009 году между ним и Бэнкси началось соперничество после того, как Бэнкси зарисовал большую часть работы Роббо около Риджентс-канала в лондонском районе Кэмден. В 2014 году Роббо умер.

К вечеру 16 марта неизвестный попытался убрать надпись “Команда Роббо” со стен Редингской тюрьмы и сейчас там осталось лишь слово “команда”.

Снимок работы Бэнкси с надписью опубликовала в Twitter журналистка Бриджетт Тетте.

It seems a member of the public has attempted to clean vandalism … pic.twitter.com/yDyZgECLvX

— Bridgitte Tetteh (@BridgitteTT) March 16, 2021

Настоящее имя Бэнкси неизвестно; он знаменит как автор работ в манере стрит-арта и художественных перформансов.

