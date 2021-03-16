 

“Мы твердо убеждены: польза превышает риски”. Европейский регулятор не нашел связи между вакциной AstraZeneca и появлением тромбов

16.03.2021, 21:34, Новости дня
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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) продолжает расследование случаев тромбоза у пациентов, которые получали прививки от коронавируса производства AstraZeneca, но пока не нашло подтверждения связи между вакцинацией и образованием тромбов. 

Об этом глава агентства Эмер Кук рассказала на пресс-конференции, которую транслировал канал Euronews. 

Она рассказала, что по состоянию на 10 марта ЕМА получило информацию о 30 случаях образования тромбов среди 5 млн вакцинированных людей. Также агентство занимается изучением “серьезных  тромбоэмболических событий” из Великобритании. 

“Конечно, мы знаем, что у многих тысяч людей в ЕС по разным причинам образуются тромбы, поэтому мы хотим установить, вызваны ли эти события вакциной или другими причинами”, – сказала Кук. 

Глава ЕМА отметила, что окончательный отчет по итогам расследования обнародуют 18 марта. 

“Расследование продолжается, но в настоящее время мы все еще твердо убеждены, что польза от вакцины AstraZeneca в предотвращении COVID-19, с сопутствующими рисками госпитализации и смерти, перевешивает риски”, – подчеркнула она. 

Аналогичные выводы агентство приводит в промежуточном отчете, опубликованном 15 марта. 

Наиболее распространенные побочные эффекты при вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca обычно легкие или умеренные и проходят в течение нескольких дней, подчеркнули в ЕМА. 

Более 10 стран в последние дни заявили о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В частности, в Дании появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Во Всемирной организации здравоохранения и Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) сообщили, что связь между вакцинацией AstraZeneca и случаями тромбоза не подтверждена, а преимуществ вакцины все еще больше, чем рисков. Разработчик заявил, что его исследования не выявили доказательств повышенного риска тромбоза среди вакцинированных.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

EMA 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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