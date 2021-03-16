В Украине прогнозируют рост смертности от COVID-19 как минимум до апреля

Смертность от коронавируса в Украине еще не достигла своего пика, рост летальных случаев будет наблюдаться как минимум до начала апреля. Об этом говорится в аналитической записке рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине. Ее текст опубликован на сайте НАН Украины.

Рост количества новых подтвержденных случаев COVID-19 в период 10 – 16 марта происходит во всех регионах Украины, кроме Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

В этих двух областях рост числа больных COVID-19 начался во второй половине января и длился до начала марта. Сейчас эти области проходят пиковый период количества госпитализаций и летальных исходов, говорится в записке.

“Для Украины в целом рост количества новых регистраций начался в середине февраля, пиковых значений еще не достигнуто, а это значит, что рост смертности следует ожидать как минимум до начала апреля”, – отметили в академии.

По данным ученых, за последние семь дней в среднем за сутки было 213 летальных случаев против пикового значения в 225 случаев для осенней волны, и этот показатель продолжает быстро расти.

Инфографика: nas.gov.ua

Как сообщал на брифинге 16 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов, Украина занимает 36-е месте в Европе по смертности от коронавирусной инфекции на 1 млн населения. “В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе”, – говорил он.

31 декабря 2020 года Степанов говорил, что по смертности на 1 млн населения Украина находится на 30-м месте в Европе. 2 февраля 2021 года – что Украина уже 34-я в Европе. Всего в Европе 50 стран.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 1,4 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 9642 – за последние сутки. Скончалось 28 697 пациентов с COVID-19 (264 за последние 24 часа), выздоровело более 1,2 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По мнению старшего научного сотрудника Института биохимии имени Палладина Национальной академии наук Владимира Галицкого, весенняя волна COVID-19 может стать национальной катастрофой для Украины. Она будет значительно выше и стремительнее, чем осенняя, отмечал он.

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