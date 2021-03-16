 

Мнение: Роскомнадзор на шифоньере

16.03.2021, 21:20, Разное
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Дед пожаловался куда надо, что он живет напротив бани, а из его окна видны голые девушки, которые моются в этой самой бане. И он из-за этих самых голых девушек – переломал себе руки-ноги.

Пришла комиссия. Дед встретил гостей загипсованный, на костылях. Комиссия подошла к окну, выглянула.   Баня, действительно, видна, но моющихся в бане не видно…

– Надо влезть на шифоньер и оттуда смотреть – обьяснил  дед…

Вспомнился этот бородатый анекдот, когда узнал об угрозе Роскомнадзора через месяц заблокировать Twitter, если он не удалит запрещенную информацию.

Так и сказал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин: «Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России».

А мне интересно, где они находят «запрещенную информацию»? Вот у меня в ленте нет ничего предосудительного…

Иллюстрация: Картина Владимир А. Плотникова «В бане» (1897), отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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