 

Вдруг больной? – Личное мнение

16.03.2021, 21:18, Разное
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Известная Вика Цыганова всю жизнь прожила без детей. Сама родить не смогла, процедурой ЭКО, по её мнению, пользоваться грешно против природы, а взять ребёнка из детского дома не захотела.

Почему?

«А вдруг он болеет?» — объяснила свои страхи баб Вика.


Фото: Соцсети

Ну, действительно — возьмёшь ты сиротку, денег на пелёнки потратишь, колясочку купишь, а он — больной!

Л-логика!

Довод этот, конечно, не выдерживает ни малейшей критики. А когда ты беременеешь сама, у тебя есть гарантия, что ребёнок родится здоровым?

То есть, из детдома брать — риск, а рожать самой — гарантия?

Не смогла родить своего, но чужого не возьму из опасений.

Даже мне, чайлдфри, слышать такое обидно. Получается, больные детки не заслуживают семьи, как бракованный телевизор — чести стоять посреди гостиной? Только здоровенького можно любить?

Я не сторонница всяких манипуляций с деторождением. Суррогатство, ЭКО, долгое лечение по заграницам. Я считаю, если хочешь детей, но не можешь родить, то не мучайся — возьми ребёнка из детдома и пусть одним несчастным человечком на земле станет меньше.

Свой, не свой — да какая разница? Будет жить с тобой, станет твоим. Мать ты или кто?

А уж если так сложится, что он болеет, так и в этом случае в семье ему будет лучше, чем в казённом доме. Тем более, с финансовыми возможностями Цыгановой.

Давайте, спорьте теперь, что «ребёночек должен быть своим». Вдруг из приюта больной будет, да?

Источник: Лена Миро



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