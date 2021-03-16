Новые инфекционные агенты могут вызывать рак кишечника – исследование



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Факторы из мяса и молока крупного рогатого скота (bovine meat and milk factors, BMMF) – молекулы ДНК, похожие на плазмиды бактерий, которые часто обнаруживают в коровьем молоке и говядине. Связанные с белками, они способны существовать вне клеток. Этот инфекционный агент открыли несколько лет назад.

BMMF могут размножаться и длительно жить в человеческих клетках. Их обычно находят в плазме крови и молоке евразийского вида домашних коров. Ученые отмечают, что «по характеристикам они находятся между бактериями и вирусами».

Что известно о BMMF?

Предположение, что в коровьем молоке и говядине могут быть инфекционные агенты, которые способствуют развитию рака, впервые высказал в 2008 году Харальд цур Хаузен (Harald zur Hausen), который ранее получил Нобелевскую премию за открытие роли вируса папилломы человека в развитии рака шейки матки. В 2015 году цур Хаузен вместе с Этель-Мишель де Виллиерс (Ethel-Michele de Villiers) смог выделить из молока и сыворотки крови коров факторы, которые позже назвали BMMF.

Ранее на основании эпидемиологических исследований ученые обнаружили, что инфицирование BMMF связано с риском развития рака толстого кишечника и рака молочной железы. Еще одна научная работа показала, что этот патоген может быть связан с рассеянным склерозом. Предполагается, что важную роль играет заражение BMMF в первые годы жизни.

BMMF могут быть одной из причин, по которой красное мясо является одним из факторов риска развития рака. Несмотря на то, что цур Хаузен и соавторы предполагают, что молоко тоже может быть фактором риска рака толстой кишки, в настоящее время считается, что молочные продукты защищают от этой болезни.

В новом исследовании группа немецких исследователей обнаружила механизм, при помощи которого BMMF может вызывать рак.

BMMF, воспаление и рак

В новом исследовании немецкие ученые провели анализ тканей здоровых тканей кишечника и тканей рака кишечника. Они обнаружили BMMF в опухолях 15 из 16 пациентов с раком. Оказалось, что инфекционный агент находится не в раковых клетках, а в соединительной ткани под слизистой оболочкой рядом с опухолью. Из этих тканей авторы исследования смогли выделить ДНК BMMF, сходные с теми, которые они ранее выявили в молоке.

Ученые предполагают, что BMMF способны вызывать хроническое воспаление в тканях кишечника. Эту теорию подтверждает присутствие большого количества клеток, которые связаны с воспалением (макрофагов), в очагах обнаружения патогенов. По всей видимости, BMMF могут располагаться в самих макрофагах.

В очагах воспаления вокруг опухоли и в клетках, содержащих BMMF, ученые обнаружили высокую концентрацию активных форм кислорода. Это может свидетельствовать о том, что воспаление, связанное с BMMF – причина рака. «Такие активные формы кислорода способствуют развитию генетических мутаций», – сказал Харальд цур Хаузен.

Воспаление локализовалось в непосредственной близости от стволовых клеток кишечника, которые нужны для постоянного обновления тканей. Они являются предшественниками всех клеток слизистой оболочки кишки. Чем больше мутаций в них накапливается, тем выше риск того, что деление клеток выйдет из-под контроля организма и разовьется рак.

Цур Хаузен сообщил, что полученные данные говорят в пользу того, что BMMF – непрямой канцероген. То есть, рак вызывает не само его присутствие, а воспаление, которое с ним связано. В таком случае на развитие рака могут уйти десятилетия. Согласно его гипотезе, заражение BMMF происходит в начале жизни.

«Результаты поддерживают теорию, что употребление молока и говядины имеет причинно-следственную связь с развитием колоректального рака. Это открывает новые перспективы и возможности профилактики», – объяснил цур Хаузен. Раннее выявление BMMF может говорить о риске развития опухоли и указывать на необходимость регулярного скринига.