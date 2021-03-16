Мнение: Сельхозугодья в России, экспорт пищепрома и сдерживание роста цен

1. В строгом соответствии с природно-географической логикой, больше всего используемых в сельском хозяйстве земель приходится на регионы степной и лесостепной зоны России. А наименьшая доля годной для пашен и пастбищ земли – в тундре и тайге. На Руксперте вышла подробная статья с данными о российских сельхозугодьях:

https://ruxpert.ru/Статистика:Площадь_сельхозугодий_по_регионам_России

Тайга – это лес, который представляет собой отдельное богатство. За счёт вырубки, конечно, можно повысить аграрные площади в таёжных регионах, но в силу сурового климата дело это маловыгодное.

Гораздо интереснее выглядят идеи с преобразованием тундры в так называемую тундростепь, или мамонтовую степь, в которой за счёт большей биологической продуктивности может жить и кормиться значительное число крупных животных:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тундростепь

Проект по восстановлению экосистемы ледникового периода действует в Якутии уже 25 лет, но речь пока всё ещё идёт об эксперименте:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Плейстоценовый_парк

Энтузиасты утверждают, что восстановить тундростепь можно и без «воскрешения» мамонтов методами генетики, равно как и без длительной селекции холодоустойчивых слонов. Лично я полагаю, что это полумеры. Мамонтов воскрешать непременно надо.

2. Впечатляющая подборка рекордов российского пищепрома за прошлый год:

https://sdelanounas.ru/blogs/139771/

Экспорт растительных масел в 2020 вырос на 15% до 5074 тыс. т, в очередной раз обновив исторический максимум. <…> В стоимостном выражении экспорт составил 3,94 млрд долл. (+24%). В мире Россия второй год подряд заняла рекордно высокое пятое место по экспорту растительных масел, в том числе традиционное для себя в нынешнем десятилетии второе место по подсолнечному маслу, третье — по рапсовому маслу (третий год подряд) и впервые поднялась на четвёртое место по соевому маслу. <…>

Экспорт кормов всех видов (кроме непосредственно кормовых растений) в 2020 г. вырос на 7,9% и составил 5,68 млн т, третий год подряд обновляя исторический максимум. <…>

Важными статьями являются готовые корма для животных, поставки которых выросли на 51% до 219 тыс. т, и рыбная мука, отгрузки которой возросли на 16% до 88 тыс. т, — по обоим товарам обновлены исторические максимумы. В стоимостном выражении экспорт кормов составил 1430 млн долл. (+13%). Расширение поставок в 2020 г. позволило России подняться на девятое место в мире по экспорту кормов… <…>

Экспорт шоколадных изделий в 2020 г. вырос на 6,6% до 296 тыс. т, четвёртый год подряд обновляя исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 731 млн долл. (+1,6%), немного улучшив прошлогодний рекорд. Россия поднялась на восьмое место среди ведущих мировых экспортёров шоколадных изделий, опередив США и немного уступив Франции.

Экспорт мучных изделий (сюда входит широкий ассортимент товаров: кондитерские изделия, хлеб, макароны, пельмени, пицца, блинчики, сухари и т. п.) в 2020 г. вырос на 11% до 408 тыс. т, что стало очередным историческим максимумом. Рост фиксируется девятый год подряд. Главными драйверами в прошедшем году стали сладкое печенье, вафли и макароны. В стоимостном выражении экспорт составил 552 млн долл. (+4,7%), улучшив прошлогодний рекорд.

Экспорт рыбного филе в 2020 г. вырос на 9,1% до 100 тыс. т, что стало вторым результатом в новейшей истории России (рекорд — 105 тыс. т в 2018 г.). В стоимостном выражении экспорт составил 424 млн долл. (+8%, рост четвёртый год подряд), что тоже стало новым рекордом. <…>

Экспорт сахара в 2020 г. вырос на 76% до 1209 тыс. т, превзойдя прошлогодний исторический рекорд. Это полностью результат перепроизводства в сезоне 2019/20, более 85% отгрузок было совершено до начала нового сезона. В стоимостном выражении экспорт составил 467 млн долл. (+72%). <…> Для сравнения: СССР в больших объёмах вывозил сахар только в 1962-71 гг. с пиком 1,3 млн т в 1968 г., но Россия выпускала лишь 30% советского сахара и испытывала дефицит.

Экспорт готовой плодоовощной продукции (замороженных, сушеных и засахаренных продуктов, консервов, пюре и т. д.) в 2020 г. вырос на 29% до 215 тыс. т. Это стало очередным историческим максимумом, рост фиксируется девятый год подряд. <…>

Экспорт маргарина и аналогов в 2020 г. вырос на 9,9% до 234 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. <…>

Экспорт безалкогольных напитков (не считая питьевой воды) в 2020 г. вырос на 19% до 408 млн л, что стало очередным историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 217 млн долл. (+14%).

Экспорт сахаристых кондитерских изделий (карамели, мармелада, зефира и т. п.) в 2020 г. вырос на 16% до 92 тыс. т. Это новый исторический максимум, значительно превзошедший рекорд 2013 г. (80 тыс. т), рост фиксируется пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 179 млн долл. (+1,1%).

Экспорт растворимого кофе в 2020 г. вырос на 59% до 33,8 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 166 млн долл. (+55%). Кроме того, было экспортировано 6,2 тыс. т смесей на основе растворимого кофе (+6,1%) на 26,5 млн долл. (+37%). В мире Россия в 2020 г. поднялась на шестое место по экспорту растворимого кофе.

Экспорт соусов и приправ в 2020 г. вырос на 7,4% до 139 тыс. т, четвёртый год подряд обновляя исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 166 млн долл. (+7,4%). В мире Россия находится в начале второго десятка стран по экспорту соусов и приправ.

Экспорт готовой мясной продукции в 2020 г. вырос на 30% до 72 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 146 млн долл. (+16%).

Экспорт смесей для детского питания в 2020 г. вырос на 36% до 22,9 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 114 млн долл. (+27%).

Экспорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов в 2020 г. вырос на 48% до 40 тыс. т, что стало лучшим результатом с 2009 г. В стоимостном выражении экспорт составил 108 млн долл. (+15%).

Экспорт фасованного чая в 2020 г. вырос на 3,4% до 20,2 тыс. т, четвёртый год подряд обновляя исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 104 млн долл. (+2,5%). Россия с 2018 г. входит в пятёрку ведущих мировых экспортёров фасованного чая.

Экспорт сыров всех видов в 2020 г. вырос на 12% до 30,3 тыс. т, что стало новым максимумом для современной России. Экспортируются в основном творог и плавленые сыры. В стоимостном выражении экспорт составил 96 млн долл. (+15%).

Экспорт модифицированных жиров и масел в 2020 г. вырос на 31% до 116 тыс. т, что стало очередным историческим максимумом. <…> В стоимостном выражении экспорт составил 91,5 млн долл. (+56%).

Экспорт кисломолочных продуктов в 2020 г. вырос на 6,6% до 79 тыс. т — в новейшей истории более высокими были только поставки в 2007-2008 гг. В стоимостном выражении экспорт составил 82,5 млн долл. (-2,1%). <…>

Экспорт солода в 2020 г. вырос на 48% до 184 тыс. т, что стало новым историческим максимумом, значительный рост фиксируется третий год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 72,6 млн долл. (+34%). В мире Россия разделила с Чехией 12-е место по экспорту солода.

Экспорт пшеничной клейковины (глютена) в 2020 г. вырос на 58% до 55,6 тыс. т, третий год подряд обновляя исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 68,4 млн долл. (+30%). В мире Россия поднялась на восьмое место по экспорту клейковины.

Экспорт мороженого в 2020 г. вырос на 17% до 26,2 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. Рост идёт шестой год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 57 млн долл. (+7%).

Экспорт кофе в зёрнах в 2020 г. вырос на 50% до 11,9 тыс. т, что стало новым историческим максимумом (не считая реэкспортных операций времён СССР). Свыше 90% экспорта формирует жареный кофе. В стоимостном выражении экспорт составил 50,5 млн долл. (+33%).

Экспорт соков в 2020 г. вырос на 5,1% до 77 тыс. т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2004 г. (81 тыс. т), когда очень большие закупки осуществляла Белоруссия. В стоимостном выражении экспорт составил 44,2 млн долл. (-0,8%).

Экспорт готовых продуктов из цельных злаков (мюсли, хлопьев и т. п.) в 2020 г. вырос на 82% до 26,8 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. Рост идёт пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 38,2 млн долл. (+27%).

Экспорт глюкозно-фруктозного сиропа в 2020 г. вырос на 91% до 40 тыс. т, что стало максимумом в новейшей истории России. В стоимостном выражении экспорт составил 12 млн долл. (+49%).

Кто бы мог подумать, что Россия выбьется в число лидеров по экспорту кофе. Кстати, где-нибудь ещё продаётся «кофейный напиток с цикорием»? Последний раз я пил его ещё в Ленинграде.

3. Тем временем, в Минпромторге, который отвечает в том числе и за пищепром, ожидаемо выступают против продления мер по сдерживанию цен на продукты:

https://lenta.ru/news/2021/03/11/ostorozhno/

Соглашения о сдерживании цен являются временной мерой, если сделать их постоянными, то Россия может столкнуться с дефицитом товаров по советскому типу. Об этом на слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает «Интерфакс».

По его словам, договоренность о ценах на сахар и подсолнечное масло помогла ограничить рост их стоимости, но вместе с тем стали ломаться логистические цепочки поставок. Чиновник заметил, что на продукт по низким ценам поступает большое число заявок, и производитель не может удовлетворить их, кого-то приходится ограничивать.

Евтухов призвал оценивать последствия введения госрегулирования цен, понимать, какие последствия будут в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он подчеркнул, что в министерстве выступают против регулирования, хотя и имеют право удерживать цены на социально значимые товары при их росте более чем на десять процентов в течение месяца.