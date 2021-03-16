«Вдвое дешевле плацкарта»: РЖД начнёт продавать билеты зацеперам

Пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» сообщила о нововведении в программе продажи билетов. Кроме поездок в плацкарте, купе или СВ с 20 марта у пассажиров появится возможность приобрести билет на поездку снаружи вагона.

Нововведение должно призвано решить проблему дефицита билетов на загруженные направления. Для безопасности передвижения снаружи вагона будут предусмотрены специальные курсы для зацеперов, которые организует РЖД. Предоставив лицензию, экстремалы смогут приобрести зацеперский билет, стоимость которого вдвое ниже билета в плацкарт.

Кроме разрешения, любителям зацепинга необходимо иметь инвентарь, в частности, прорезиненные перчатки, наличие которых будет проверяться.

«Нас категорически пугает зацепинг. Дармоеды не платят за проезд и катаются с ветерком бесплатно. Ещё некоторые дилетанты потом убиваются. Надо заместить этих дармоедов профессионалами, которые получат лицензию после платных курсов и будут ездить своим любимым способом легально, не нанося ущерб бюджету», — высказался о нововведении пресс-секретарь РЖД Станислав Нахимов.

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