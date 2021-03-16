 

Мнение: В Крыму задержан агент СВР Украины

16.03.2021, 20:48, Разное
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В Крыму задержан агент СВР Украины

Россиянина, работающего на спецслужбы Украины, задержали за "разведывательно-подрывную деятельность" в Крыму, в его машине нашли самодельную бомбу, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л. Указанный гражданин осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории республики Крым", – говорится в релизе.
Отмечается, что мужчина был задержан, чтобы исключить проведение им "подрывных акций в интересах украинских спецслужб".
"В ходе обследования его личного автомобиля обнаружен и изъят предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства. Со слов задержанного Есипенко В.Л., указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности", – добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что против Есипенко заведено уголовное дело.

https://ria.ru/20210316/krym-1601492199.html – цинк
https://t.me/boris_rozhin/14167 – видео задержания

Источник: Colonel Cassad



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