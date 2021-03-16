 

Большинство случаев тромбоза после прививки AstraZeneca в ФРГ выявили у женщин

16.03.2021, 20:46, Новости дня
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В Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин, сообщил институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха.

Тромбоз обнаружен у людей в возрасте от 20 до 50 лет и проявился в период от четырех до 16 дней с момента вакцинации. По состоянию на 15 марта три человека скончались, передает РИА «Новости».

«Стоит отметить, что речь идет об очень редких потенциальных осложнениях. В Германии они были выявлены у семи человек на всего 1,5 млн привитых», – отметили в институте.

Специалисты порекомендовали в случае появления после прививки вакциной AstraZeneca продолжительных головных болей или геморрагических пятен на коже незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее институт сообщил о росте числа проявлений редкой формы тромбоза мозговых вен после вакцинации препаратом AstraZeneca.

В понедельник использование вакцины AstraZeneca приостановила  Германия. Вслед за ней о приостановке использования препарата объявили власти Франции и Италии.

В минувшую субботу троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.

Ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.

Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.



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