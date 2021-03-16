 

Актер Эллиот Пейдж стал первым мужчиной-трансгендером на обложке журнала Time

16.03.2021, 20:46, Новости дня
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Канадский актер Эллиот Пейдж появится на обложке журнала Time, это будет первая обложка издания с мужчиной-трансгендером.

Выпуск Time с обложкой, на которой появится Эллиот Пейдж, выйдет в пятницу. Журнал опубликовал ее в Twitter. Заголовок на фоне фотографии актера гласит: «Я полностью тот, кто я есть». Немного ниже поясняется, что статья о Пейдже посвящена борьбе за равные права трансгендеров. Об этом информирует РИА «Новости». Первой женщиной-трансгендером на обложке Time стала американская актриса Лаверна Кокс в 2014 году.

Напомним, в начале декабря актриса Эллен Пейдж, сыгравшая в фильмах «Начало», «Джуно», «Академия Амбрелла», «Люди Икс», совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина и попросила обращаться к ней по имени Эллиот.

Пейдж родился 21 февраля 1987 года в канадском Галифаксе. В семье Марты Филпоттс, учительницы, и Денниса Пейджа, графического дизайнера. Начал свою карьеру с участия в многочисленных школьных постановках в возрасте четырех лет. Впервые снялся на камеру в 1997 году в возрасте 10 лет.

Эллиот Пейдж известен по ролям в фантастическом триллере Кристофера Нолана «Начало» вместе с Леонардо Ди Каприо, фильмах «Джуно», «Академия Амбрелла», «Люди Икс» и других. В 2007 году он был номинирован на Оскар за роль в фильме «Джуно». И хотя, награду американской киноакадемии актер не получил, эта роль принесла ему несколько других кинонаград.



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