Россия завоевала первое в истории золото в биг-эйре на ЧМ по фристайлу

Анастасия Таталина выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу в биг-эйре, принеся РФ первое в истории золото в этой дисциплине.

В финале 20-летняя спортсменка набрала 184,50 балла. Второе место завоевала ее соотечественница Лана Прусаковоа, набрав 165,50 балла, тройку призеров замкнула китаянка Гу Айлин – у нее 161,50 балла, передает ТАСС.

Соревнования проходили в американском Аспене второй раз в истории. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены выступали в статусе команды Федерации лыжных видов спорта под флагом Олимпийского комитета России.