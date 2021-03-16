 

Россия завоевала первое в истории золото в биг-эйре на ЧМ по фристайлу

16.03.2021, 20:46, Новости дня
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Анастасия Таталина выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу в биг-эйре, принеся РФ первое в истории золото в этой дисциплине.

В финале 20-летняя спортсменка набрала 184,50 балла. Второе место завоевала ее соотечественница Лана Прусаковоа, набрав 165,50 балла, тройку призеров замкнула китаянка Гу Айлин – у нее 161,50 балла, передает ТАСС.

Соревнования проходили в американском Аспене второй раз в истории. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены выступали в статусе команды Федерации лыжных видов спорта под флагом Олимпийского комитета России.

 



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