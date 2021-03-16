 

УЕФА поставил условие перед городами – организаторами Евро 2020

16.03.2021, 20:44, Новости дня
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поставил перед городами – организаторами чемпионата Европы по футболу 2020 обязательное условие присутствия болельщиков на стадионах во время турнира. Об этом 16 марта сообщил телеканал Sky Sports.

В УЕФА исключили возможность проведения Евро 2020 при пустых трибунах. В организации готовы пойти на крайние меры и не допустить к проведению турнира те города, которые не смогут выполнить требование футбольного союза о допуске фанатов на спортивные арены. 

До 7 апреля каждый из 12 городов – хозяев Евро 2020 должен предоставить план о количестве болельщиков, которые будут допущены на стадионы.

Окончательное решение по городам – организаторам УЕФА примет 20 апреля.

Изначально чемпионат Европы должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. Финал турнира должен был пройти на лондонском стадионе “Уэмбли”. УЕФА 17 марта 2020 года принял решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

Как сообщает сайт УЕФА, матчи Евро 2020 пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. На турнире сыграет и национальная сборная Украины.

На чемпионате Европы в группе “С” Украина стартует 13 июня, соперник – Нидерланды. Через четыре дня украинцы сыграют против команды Северной Македонии, а завершат групповой этап Евро 2020 21 июня игрой против сборной Австрии.

Команды, занявшие первые два места в группе, автоматически классифицируются в 1/8 финала турнира. В плей-офф также выйдут четыре лучшие сборные (согласно общему рейтингу сборных при жеребьевке финального раунда), которые займут на групповом этапе Евро 2020 третье место.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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