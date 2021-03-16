 

Принц Гарри впервые после интервью Уинфри поговорил с братом и отцом – журналистка Гейл Кинг

16.03.2021, 20:44, Новости дня
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Проживающий в США британский принц Гарри после интервью американской журналистке Опре Уинфри впервые поговорил со своим старшим братом, принцем Уильямом. Об этом 16 марта в эфире утреннего шоу This Morning на канале CBS рассказала его ведущая Гейл Кинг, пишет таблоид Page Six.

Также принц Гарри пообщался со своим отцом, принцем Чарльзом, заявила Кинг. По словам ведущей, она узнала об этом, когда позвонила принцу Гарри и его жене Меган, которую назвала своей подругой. Журналистка отметила, что ее собеседник назвал разговоры с братом и отцом непродуктивными. При этом, подчеркнула Кинг, он был рад уже тому, что им удалось поговорить.

Ведущая также сообщила, что по ее информации, никто из королевской семьи еще не разговаривал с женой принца Гарри.

Таблоид Daily Mail, цитируя слова Кинг, написал, что разговор между братьями состоялся на минувших выходных.

7 марта в эфире канала CBS в разговоре с Уинфри герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со “слишком темным” цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Уинфри 8 марта в эфире канала CBS заявила, что принц Гарри и его жена Меган, рассказывая ей об опасениях некоего члена королевской семьи относительно возможного “слишком темного” цвета кожи у их первенца, не имели в виду королеву Великобритании Елизавету II или ее мужа, герцога Эдинбургского Филиппа.

9 марта Букингемский дворец отреагировал на заявление принца Гарри и его жены Меган, заявив, что “вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган”.

Принц Уильям стал первым из королевской семьи Великобритании, кто публично прокомментировал интервью принца Гарри. 11 марта, отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что их семья “совсем не расистская”, а также сообщил, что планирует поговорить с братом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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