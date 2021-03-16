 

“С августа 2014 года ни одного экспортного контракта с РФ”. В “Укроборонпроме” опровергли данные SIPRI

16.03.2021, 20:44, Новости дня
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В “Укроборонпроме” опровергли информацию отчета Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) о том, что Россия вошла в тройку крупнейших импортеров украинского вооружения в период 2016–2020 годов. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба концерна.

“Укроборонпром” ответственно заявляет, что с конца августа 2014 ни одно предприятие концерна не заключило ни одного экспортного контракта, а потому не отгрузило ни одной единицы вооружения или военной техники (ВВТ) в Российскую Федерацию”, – говорится в сообщении.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение прекратить поставки вооружения и товаров двойного назначения в Россию 27 августа 2014 года. Решение было введено в действие указом президента Украины Петра Порошенко, отметили в концерне.

“Как постоянный представитель концерна в составе межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (МКВТС), созданной по решению СНБО, утверждаю, что с конца августа 2014 года комиссия ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку вооружений и военной техники на территорию Российской Федерации. Кроме того, соответствующее решение СНБО является обязательным для выполнения всеми органами исполнительной власти”, – рассказал заместитель генерального директора по управлению активами “Укроборонпрома” Мустафа Найем.

В концерне добавили, что продукция предприятий “Укроборонпрома” составляет лишь часть общего экспорта вооружений Украиной.

“SIPRI предоставляет данные, анализ и рекомендации, основанные на открытых источниках. Однако на основании каких именно открытых источников информации были сформированы показатели SIPRI как по номенклатуре экспортируемых товаров, так и по определению объема их стоимости, а также какая методика лежит в основе этих расчетов – информация отсутствует”, – подытожили в “Укроборонпроме”.

По данным SIPRI, Украина заняла 12-е место в списке крупнейших экспортеров оружия в 2016–2020 годах. В институте заявили, что доля экспорта оружия из Украины упала более чем на половину: с 2,6% в 2011–2015 годах до 0,9% в 2016–2020 годах. Украина преимущественно поставляла оружие в Китай (36%), Россию (20%) и Таиланд (17%).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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