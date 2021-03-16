 

Первый мэр Севастополя Семенов: Когда Лавров получил наш меморандум, втоптал сигарету в пепельницу со словами: “Ну это, ребята, вы напрасно”

16.03.2021, 20:44, Новости дня
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Первый мэр Севастополя Виктор Семенов в интервью изданию “ГОРДОН” рассказал, что с приходом к власти третьего президента Украины Виктора Ющенко между Киевом и Москвой завершился “букетно-конфетный период”. 

“Уже через месяц после инаугурации [Ющенко] министра иностранных дел и меня, как заместителя председателя подкомиссии по вопросам пребывания ЧФ в Украине, пригласили к президенту. Нам поставили задачу решить вопрос о выводе флота из Севастополя. Поскольку соглашение не предусматривало односторонней денонсации, МИД подготовил меморандум между Украиной и Россией и порядок вывода военных формирований ЧФ РФ до 2017 года”, – сказал Семенов. 

По его словам, план-график должны были подписать до конца 2008 года.

“Меморандум передавал министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время встречи в зале приемов МИД РФ в Москве. Обычно Лавров курил где можно и где нельзя, при этом вальяжно стряхивая пепел. Помню, в тот момент, когда получил меморандум, он буквально втоптал сигарету в пепельницу со словами “Ну это, ребята, вы напрасно”. Начали сгущаться тучи. Из конфиденциальных разговоров с замминистра иностранных дел и главкомом ВМФ РФ мне было абсолютно ясно, что Россия не собирается покидать Севастополь”, – отметил он. 

Семенов уточнил, что он проводил встречу с замминистра иностранных дел РФ Григорием Карасиным, хотя это был “не его уровень”.

“[Карасин] должен был встречаться с первым замминистра иностранных дел Украины, но попросил о личной встрече со мной, поскольку я занимался вопросами флота. А с командующим ВМФ России адмиралом Владимиром Высоцким я встретился во время подписания Харьковских соглашений. Поскольку нас не пустили в зал, мы вместе сидели на подоконнике и разговаривали. Он делился своими соображениями начистоту”, – добавил Семенов. 

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Виктор Семенов руководил Севастополем с 1992-го по 1998 год. С 1998-го по 2004 год являлся генеральным консулом Украины в Санкт-Петербурге. Был участником Смешанной российско-украинской комиссии по сотрудничеству, где с октября 1997 года по сентябрь 1998 года возглавлял подкомиссию по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Затем в ранге посла по особым поручениям МИД Украины с 2004-го по 2014 год был заместителем председателя этой же комиссии. В начале 2014 года Семенов возглавлял рабочую группу в МИД Украины по ситуации в Крыму и Севастополе.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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