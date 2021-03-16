Во Франции выявили штамм коронавируса, который не определяется обычным ПЦР-тестом

Во французском регионе Бретань у восьми пациентов одной из больниц выявлено заражение новым штаммом коронавируса COVID-19. Об этом 15 марта сообщило министерство здравоохранения Франции.

Этот штамм не определяется при помощи обычных ПЦР-тестов – у зараженных им были симптомы заболевания, но анализ мазков из носоглотки показывал отрицательные результаты. Для диагностирования заражения этой разновидностью вируса может понадобиться серологический анализ крови или проведение ПЦР-анализа образцов из глубоких дыхательных путей.

“Первые анализы этого нового варианта вируса не позволяют сделать вывод о повышенной серьезности или агрессивности по сравнению с традиционным вирусом”, – говорится в сообщении министерства.

Сейчас французские медики проводят исследования, чтобы лучше понять этот вариант коронавируса и его влияние. Также будут проводиться эксперименты, чтобы определить, как этот штамм реагирует на вакцинацию и на антитела, выработанные во время предыдущих инфекций.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Во Франции с начала эпидемии подтвердили 4,1 млн случаев COVID-19, 91,3 тыс. человек умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего заболеваемость в мире.

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