Эксперты объяснили, почему элитные высотки могут обслуживаться хуже «хрущевок»

По словам экспертов строительной отрасли, учитывая сегодняшние экономические и эпидемические реалии, многоэтажные объекты элитных жилых комплексов могут иногда обслуживаться хуже традиционных «сталинок», «хрущевок» и панельных многоэтажек проекта П-44. Это объясняется технической сложностью многоэтажных домов элит- и бизнес класса, передает «МК».

По словам экспертов строительной отрасли, учитывая сегодняшние экономические и эпидемические реалии, многоэтажные объекты элитных жилых комплексов могут иногда обслуживаться хуже традиционных «сталинок», «хрущевок» и панельных многоэтажек проекта П-44. Это объясняется технической сложностью многоэтажных домов элит- и бизнес класса, передает «МК».

Известно, что современный жилой объект в элитном ЖК – это огромный «умный» дом, напичканный разнообразными системами безопасности, кондиционирования воздуха, теплоснабжения и горячего водоснабжения, пожарной безопасности. Все это хозяйство для своего содержания требует привлечения высококвалифицированных специалистов и немалых затрат на обновление комплектующих. Более того, не всякой управляющей компании под силу «потянуть» такой объект.

Поэтому, вполне вероятно, столкнувшись с экономическим кризисом, руководство управляющих компаний, дабы выжить, вынуждено изворачиваться и «кроить». Например, в подобных условиях управляющие компании начинают экономить на штате сотрудников, расходах на содержание лифтового хозяйства и даже на перечислениях средств жильцов ресурсоснабжающим организациям.

Как следствие, в условиях кризиса, уровень технического обслуживания и предоставления жильцам бытовых услуг со временем опускается все ниже и ниже. Складывается парадоксальная ситуация, когда в элитных жилых комплексах предоставляемые бытовые услуги по качеству хуже услуг, предоставляемых жильцам типовых жилых объектов.