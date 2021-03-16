 

Эксперты объяснили, почему элитные высотки могут обслуживаться хуже «хрущевок»

16.03.2021, 20:42, Разное
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По словам экспертов строительной отрасли, учитывая сегодняшние экономические и эпидемические реалии, многоэтажные объекты элитных жилых комплексов могут иногда обслуживаться хуже традиционных «сталинок», «хрущевок» и панельных многоэтажек проекта П-44. Это объясняется технической сложностью многоэтажных домов элит- и бизнес класса, передает «МК».
По словам экспертов строительной отрасли, учитывая сегодняшние экономические и эпидемические реалии, многоэтажные объекты элитных жилых комплексов могут иногда обслуживаться хуже традиционных «сталинок», «хрущевок» и панельных многоэтажек проекта П-44. Это объясняется технической сложностью многоэтажных домов элит- и бизнес класса, передает «МК».

Известно, что современный жилой объект в элитном ЖК – это огромный «умный» дом, напичканный разнообразными системами безопасности, кондиционирования воздуха, теплоснабжения и горячего водоснабжения, пожарной безопасности. Все это хозяйство для своего содержания требует привлечения высококвалифицированных специалистов и немалых затрат на обновление комплектующих. Более того, не всякой управляющей компании под силу «потянуть» такой объект.

Поэтому, вполне вероятно, столкнувшись с экономическим кризисом, руководство управляющих компаний, дабы выжить, вынуждено изворачиваться и «кроить». Например, в подобных условиях управляющие компании начинают экономить на штате сотрудников, расходах на содержание лифтового хозяйства и даже на перечислениях средств жильцов ресурсоснабжающим организациям.

Как следствие, в условиях кризиса, уровень технического обслуживания и предоставления жильцам бытовых услуг со временем опускается все ниже и ниже. Складывается парадоксальная ситуация, когда в элитных жилых комплексах предоставляемые бытовые услуги по качеству хуже услуг, предоставляемых жильцам типовых жилых объектов.



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