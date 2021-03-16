Симптомы диабета 2 типа: четыре серьезных проблемы со стопами, указывающие на снижение уровня сахара в крови

Симптомы диабета 2 типа – это результат нарушений в организме, связанных с высоким уровнем сахара в крови. Британские медики назвали четыре серьезных проблемы со стопами, указывающих на развитие опасной патологии.

Сахарный диабет представляет собой обусловленное дефицитом в организме инсулина эндокринное заболевание. У пациентов с данным диагнозом наблюдается поражение мелких и крупных кровеносных сосудов, гипергликемия, нарушение всех видов обмена веществ. Для сахарного диабета 2 типа характерны постепенное развитие, избыточная масса тела, выработка повышенного количества инсулина, из-за чего чувствительность к гормону у тканей теряется.

Особенности протекания диабета 2 типа

Заболевание встречается у 80-90% случаев и сопровождается развитием различных осложнений, включая диабетическую полинейропатию (поражение периферических нервов). Это наиболее частое осложнение, возникающее у 75% пациентов. Его первые проявления развиваются в большинстве случаев в стопах, информирует издание Express со ссылкой на рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Проблемы проявляются в обеих ступнях одновременно. К основным признакам относят появление волдырей, язв на стопах, боли в суставах и костях. Появившиеся ранки не заживают, опасной может стать даже мозоль.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения, при наличии каких-либо симптомов сахарного диабета 2 типа следует обязательно обратиться к терапевту, который назначит анализ крови и другие необходимые процедуры. Специалисты в области медицины отмечают: раннее выявление и лечение диабета 2 типа снижает риск развития ряда заболеваний.

Лечение диабетической нейропатии

Первичной реакцией на диабетическую нейропатию является стабилизация уровня глюкозы в крови. Для регуляции количества сахара рекомендуется диета, а именно – ограничение или исключение из рациона таких продуктов, как рис, макаронные изделия, хлеб, картофель. В них содержатся расщепляющиеся на глюкозу углеводы, которые используются клетками организма, как топливо. Проблема некоторых крахмалистых продуктов заключается в том, что они могут быстро повышать уровень глюкозы в крови, что существенно усложняет контроль над диабетом.

Эти продукты имеют высокий гликемический индекс – рейтинговую систему для продуктов, содержащих углеводы. Он показывает, насколько быстро каждый продукт питания влияет на уровень сахара в крови при отдельном потреблении.

Продукты с низким или средним гликемическим индексом расщепляются медленнее и со временем вызывают постепенное повышение уровня сахара в крови. Они включают: некоторые фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, бобовые.

Медики советуют ежедневно осматривать стопы, обращая внимание на промежутки между пальцами, пятки, боковые части стоп. Так удастся обнаружить изменения и, возможно, избежать инфицирования и последующего развития гангрены. При появлении тупых, ноющих, дергающих или покалывающих болей – нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Игнорирование тревожных сигналов может привести к потере нижних конечностей.

Источник: www.express.co.uk