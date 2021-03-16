В «Росатоме» начнут выпускать тяговые аккумуляторы

Как сообщили представители «Росатома», вскоре на базе дочерней компании ООО «РЭНЕРА» в РФ начнется производство тяговых аккумуляторов, предназначенных для установки на электромобили.

Такая возможность открывается в РФ после приобретения дочкой «Росатома» южнокорейского производственного предприятия Enertech International. Речь идет о массовом изготовлении литий-ионных батарей большой мощности.

Первая очередь производства должна быть запущена к 2025 году, поясняют специалисты. Еще через пять лет отечественная компания выйдет на полную мощность и сможет обеспечить современными батареями электрические грузовики, автобусы и спецтехнику. Напомним, что ранее российская корпорация получила 49% акций корейского предприятия.