Специалисты из Microsoft обнаружили новое семейство вредоносных программ-вымогателей

По предварительным данным, от данного класса вредоносов в мире пострадали уже более 60 тысяч коммерческих компаний. Однако от вирусов, которые специалисты из Microsoft называют новым видом вредоносных программ, страдают также и обычные пользователи.

Вирусы данного класса эксперты внесли в новую ранее неизвестную категорию программ-вымогателей. Как показало расследование, они используют проблемы в системе безопасности операционной системы. Разумеется, речь идет о знаменитом Windows.

Как сообщают в Microsoft, специалисты разработчика ПО сразу же отреагировали на обнаруженные угрозы и сумели за короткий промежуток времени закрыть образовавшуюся прореху. Но могут ли после этого пользователи чувствовать себя в полной безопасности?