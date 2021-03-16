Мнение: Басня об Артемиусе и налоговом инспекторе

В одной предыдущих веток развернулась любопытная дискуссия на тему того, что представляет собой СтабФонд и золотовалютные резервы России. В частности взялся отстаивать мысль, что это, якобы, одно и то же, и потому вопрос об их сложении в принципе не стоит. С сутью его аргументации можно ознакомиться в этой ветке. Выше он же утверждает, что «Стабфонд уже учтен в ЗВР».

Завиральные идеи Артемиуса стоят того, чтобы их разобрать – ведь это, по-видимому, и есть основа «высоколобой» защиты экономической линии Правительства, то есть обоснования необходимости всеми силами «выкачивать» деньги из экономики, ни в коем случае ничего туда не «вкачивая».

А вот и собственно басня “на тему”.

Представим себе некое счастливое семейство неслабого достатка. И вот муж, допустим, решил преподнести своей дражайшей половине Подарок (может, на 8 марта, а может – к годовщине свадьбы) – дорогущее ювелирное изделие (скажем, колье) с бриллиантами. Просто-таки аналог золотовалютного резерва (как он не без гордости заявляет супруге)! Причем допустим также, что сей супруг является хозяином ювелирного магазина, и колье он взял у себя же в магазине. Но – честь по чести: колье взял, а деньги в кассу положил. Предположим для простоты, что колье сие было просто уникально дорогое – ну, к примеру, стоило 900 тыс. долл. А все прочие ценности, оставшиеся в магазине, тянули «всего» на 100 тыс. долл.

Таким образом, имеем на момент сразу после торжественного акта дарения: у мужа – магазин, в котором ювелирных ценностей на 100 тыс. и 900 тыс. долл. в кассе; у жены – колье на 900 тыс. долл. И тут, в разгар праздника и, как всегда, неожиданно, в семью является… НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР! Да, такой вот пассаж…

Впрочем, он всего лишь хочет провести ревизию и подсчитать стоимость СОВОКУПНОГО имущества данных супругов. (Черт знает, зачем ему это нужно: может, из любопытства, а может, и для целей налогообложения…) И вот этот Инспектор, наивный, как простой Сапожник, берет тетрадку, слюнявит карандаш и карандаш и начинает считать:

– Так-так. Колье у Супруги – одна штука. Инвентарная стоимость… ТЭК-с… 900 тысяч… Магазинчик у вас, любезнейший. Сколько в кассе? Ага! 900 тыс.

И тут Супруг (назовем его… ну, как положено в притчах, на латинский манер – Артемиусом) начинает беспокоиться.

– Э..Э! – говорит хитрый Артемиус. – Что это вы делаете?

– Как что? – удивляется наивный Инспектор. – Вот, подсчитываю, что у вас есть у обоих. Потом сложу…

– Да вы что?! – возмущается Артемиус. – КАК сложите?! Неужели вы не понимаете, что это колье – из МОЕГО магазина?!!

– Ну и что? – не понимает инспектор.

– Да то, – горячится заботливый супруг, – что это колье уже УЧТЕНО в нашем магазине! Вы что ж – собираетесь посчитать наше достояние два раза?

– Как – два раза? – еще больше озадачивается инспектор.

– Да вот так! Смотрите: ведь жена моя может сдать колье обратно в магазин?

– Ну?

– А я в таком случае верну ей его стоимость?

– Ну?

– Что «ну»? – торжествуя, заключает Артемиус. – Проделаем эту мысленную – я подчеркиваю, мысленную! – операцию. Вернем колье в магазин! И что ж? У жены ничего нет! Никаких золотовалютных резе… Ха-ха! Извините, это у нас с супругой такой сленг, хо-хо… Ничего, словом, нет. Только эти 900 тыс… Видите – деньги ходят туда-сюда… Понимаете?

– Не понимаю! – говорит ошарашенный инспектор. – И сколько ж, по-вашему, я должен записать как совокупное имущество вашей семьи?

– Один миллион, конечно же, – безмятежно улыбается Артемиус. – Один миллион…

И наставительно:

– НЕ УЧИТЫВАЙТЕ УЖЕ УЧТЕННОЕ!!

Не знаю, проканала бы такая хохма у Артемиуса с настоящим налоговым инспектором, но у нашего Правительства, как видим, сие пока что прекрасно получается.

Список использованных метафор: «колье» – ЗВР РФ, «магазин» – недра РФ, «900 тыс.» – денежная масса, «заначка» мужа из «денежной массы» – Стабфонд РФ… (2006)