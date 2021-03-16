Мнение: О расплате за бункерную самоизоляцию



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И год спустя после начала «пандемии» CoVID-19 в России огромная страна продолжает управляться в режиме телевизора. Причём круг участников такой телевертикали не только весьма узок, но ещё и крайне прихотлив. Например, вопросы привлечения инвестиций обсуждались в том числе с членами Совета безопасности…

И это чревато.

Подобная самоизоляция, уже практически годичная, переводит главу государства в какую-то «параллельную реальность». Ту самую, где благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей, бизнеса удалось преодолеть спад в экономике…, удалось избежать провала инвестиционной активности и… серьёзно снизить риски вложений в российскую экономику. Любой, кто видит экономический пейзаж за окном, смотрит на статистику медианных и модальных доходов населения, на статистику бедности, понимает, насколько такая реальность искажена.

Чем это плохо?

Собственно тем, что под влиянием искажённой информации государство транслирует в экономику искажённые стимулы. Например, вводя директивный контроль над ценами вместо того, чтобы задаться снижением монополизма в российском ритейле и в АПК. Ну и в итоге такого управления имеем то, что имеем.

Даже в ближайшие два года с их ожидаемо благоприятной экспортной конъюнктурой компенсировать #коронавирус­ный провал не получится: за 2020 г. российский ВВП упал на 3,1%, а за два последующих вырастет только на 1,6%. С учётом качества российской статистики и любви Росстата к пересчётам задним числом, такие темпы – это ноль или даже минус в реальности.

А нет роста экономики – нет и роста доходов. Скорее, наоборот, их спад в реальном исчислении продолжится. Страна будет и дальше беднеть, одновременно всё сильнее и сильнее отставая от развитого мира. Конечно, до многих азиатских и африканских государств ей и дальше будет всё ещё, куда проседать. Этим можно и утереться утешиться.

Вас это утешает? Радует? Вдохновляет?

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